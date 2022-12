El Berguedà rep 126.000 euros per reforçar les polítiques de suport al jovent

El Consell Comarcal del Berguedà rebràde la Diputació de Barcelona per reforçar les. Així ho ha anunciat aquest dimarts, Josep Monràs, diputat de l’àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona en el marc d'una visita que ha fet a la seu de l’administració berguedana.Per una banda, el Berguedà rebrà una dotació extraordinària deque es destinarà a lluitar. També a reforçar l'acompanyant a joves berguedans que hagin finalitzat els estudis d'ESO i tinguin actituds i aptituds per cursar cicles de Formació Professional (FP). Sobretot aquells casos que pateixin una situació social i econòmica vulnerable que els hi impedeixi o dificulti l’accés als estudis. Aquesta tasca ja es desenvolupa amb la col·laboració de laAquesta ajuda també servirà per crear una, un espai de coordinació en què diferents agents socials (centres educatius, teixit empresarial i administració pública) determinin com arrelar els joves al territori a través de la formació i orientació al món laboral.L'altra gran part de la partida,, s'atorgaran a partir del gener del 2023 per desplegar elde la Diputació de Barcelona. Aquest projecte reforça els serveis locals de joventut dels municipis amb personal competent en l’àmbit socioeducatiu o de la psicologia social. Així mateix, es reforcen les funcions d’informació, orientació i acompanyament dels joves.El programa Escolta Jove és l’eina de la Diputació per fer front a problemàtiques específiques que pateix la població jove d’ençà de la Covid. Els indicadors palesen que la pandèmia had’aquest col·lectiu. Així, es calcula que un 30,3% de la població entre 18 i 24 anys ha patit, enfront del 15,8% de la població total. O bé que la(entre els 18 i els 24 anys) es va situar el 2021 en el 14,8% a Catalunya.El president comarcal del Berguedà,ha agraït "el suport de la Diputació" i ha destacat que l'ajuda permetrà "promoure la igualtat d’oportunitats dels joves, acompanyant-los en la seva formació i creixement personal. Alhora que donarem suport als joves que han patit especialment l’impacte negatiu de la pandèmia".El diputat de l’àrea d’Educació, Joventut i Esports de la Diputació,, ha refermat el compromís de la Diputació de "continuar donant suport a aquells territoris de Catalunya que tenen una població més petita i dispersa" com és el cas del Berguedà.En aquest sentit, el conseller Esports i Joventut, Transport i Mobilitat, Turisme Actiu,, ha remarcat que les polítiques actives de joventut "són clau per retenir el talent local, generar oportunitats i lluitar contra l’abandonament escolar i creant les condicions per l’arrelament al territori del jovent del Berguedà".La trobada de Josep Monràs al Consell Comarcal ha comptat també amb la presència del seu president,; el conseller Esports i Joventut, Transport i Mobilitat, Turisme actiu i Participació,, i la coordinadora de l'àrea d’Educació, Esports i Joventut de l’ens provincial,. La delegació també ha visitat equipaments esportius i educatius deque han rebut subvencions de la Diputació.