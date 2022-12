Bagà i Sant Julià de Cerdanyola inicien el compte enrere per la Fia-faia

Bagà i Sant Julià de Cerdanyola inicien el compte enrere per reviure, un any més, la Fia-fai. Com cada vigília de Nadal, el 24 de desembre, els dos municipis han organitzat actes per celebrar la festa del solstici d'hivern, que va ser declaradaper la Unesco, el 2015.En el cas de, la Fia-faia s’iniciarà a les 6 de la tarda al Siti, on s’encendrà la foguera que encendrà les torxes vegetals. La baixada començarà a dos quarts de set de la tarda i es dirigirà fins a l'església parroquial, on els fallaires seran rebuts per seguir amb la resta de festa: el toc d’oració i el repartiment del foc a les persones presents a la plaça Catalunya. La vetllada finalitzarà a la plaça Porxada amb la cançó i la dansa de la Fia-faia al voltant del foc i amb coca i allioli de codony per a tothom., la festa començarà a dos quarts de sis de la tarda, amb la pujada del foc al Clos per part de l'alcalde, que servirà per encendre la foguera i les faies. A les sis de la tarda, s'iniciarà la baixada fins a la plaça de l'Església, on es rebrà els fallaires amb el repic de campanes i s'encendran les fia-faies que s'esperen. A continuació, començarà el ball de la Fia-faia al voltant del foc i s'acabarà amb un tast d'allioli de codony amb torrades i cava.