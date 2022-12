El concert final dels Grans Encants es farà a Gironella el 20 de desembre

Concert obert a tothom

serà l'escenari el pròxim dimarts, 20 de desembre, a dos quarts de sis de la tarda, deldel projecte dels Grans Encants , uns tallers de cant grupal adreçats a persones d'edat avançada de la comarca per aprendre i divertir-se col·lectivament. La iniciativa ha estat dirigida pel músic gironellenc,Des de l’octubre i fins aquest mes de desembre, una vuitantena de persones han participat en les sis sessions de cant en grup que han tingut lloc a tres centres del Berguedà:Els participants han pogut gaudir amb la música i les cançons, ja que no calia saber ni de llenguatge musical ni de tècnica vocal per participar-hi. L'aprenentatge de les lletres s'ha fet mitjançant, tal com es feia amb la transmissió oral de la cultura del cant popular. Entre el repertori de temes musicals, hi ha peces clàssiques com "El meu avi", "Clavelitos", "Camino Verde", "Baixant de la font del gat" o nadales com el "Fum, fum, fum".Les sessions han tingut un alt component emocional pel, que ha esdevingut una eina clau per estimular els records de la gent gran, alguns d’ells amb demències.Des de l'organització consideren que l'objectiu del programa s'ha complert: "El projecte dels Grans Encants ha permès apropar la cultura i la música als participants, i fer-los fruir i aprendre amb la música". "El cant ha esdevingut un exercici que ha permès millorar la qualitat de salut i benestar emocional de les persones grans que hi han participat. També s’ha fet un pas més per reduir", expliquen.Aquest projecte té una especial rellevància a la comarca, ja que el Berguedà és una de les comarques amb un delsmés elevat de la província de Barcelona i del país. D’aquí, l’aposta del Consell Comarcal per impulsar els Grans Encants, que ha actuat com un espai d’intercanvi i socialització per a la gent gran a través del cant en grup.El concert final dels Grans Encants 2022 està obert a tothom: participants dels tallers, familiars, amics i públic en general. Serà el primer cop que els cantaires dels diferents grups interpretaran plegats les cançons que han assajat durant les sessions. La cantada final es presenta com un acte festiu i d’homenatge a la gent gran. La cita està fixada pel, a dos quarts de sis de la tarda, al Local del Blat de Gironella. L’entrada és