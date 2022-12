Agenda del cap de setmana al Berguedà

Dissabte, 10 de desembre

Diumenge, 11 de desembre

Hi trobaràs artesania, productes nadalencs, alimentació, taller de pintura, un arbre dels desitjos i la bústia reial.En el marc de la Festa Major d'Hivern, Berga organitza l'espectacle familiar "Una carretada de contes", a càrrec de la companyia La Guilla Teatre.Concert íntim de cançons de la Guillermina Motta interpretades per un alter ego molt particular, anomenat Guillermotta, encarnat per Jordi Vidal, acompanyat de Jordi Cornudella al piano, sota la direcció de Jordi Prat i Coll. Sensibilitat, ironia, compromís, "mamarrasime", poesia,… en definitiva, bones cançons en bona companyia. Entrades aquí Ubicat a la plaça de l’Estació, hi trobaràs productes artesans, alimentaris, comerç local i servei de bar. A més, podràs gaudir de concerts, espectacles familiars i tallers infantils.Concert de Jazz a càrrec d’Ebony Jazz Quartet. Taquilla inversa per col·laborar amb La Marató de TV3.Fira de productes alimentaris, art i artesania - Esmorzar típic de la fira amb Allioli de Codony - Demostracions en públic - Concurs d’Allioli de Codony.Ball a Avià amb Albert PaulóHi trobaràs artesania, productes nadalencs, alimentació, taller de pintura, un arbre dels desitjos i la bústia reial.Un tomb per la vila de Santa Eulàlia, a càrrec de Toni Gol. Inscripcions a l'oficina de turisme: 938211384Missa Major amb cantada de la coral QueraltinaAudició de sardanes a càrrec de la Cobla PirineuParís, 1981. Bufen vents de canvi la nit de les eleccions i els francesos prenen els carrers, eufòrics. Però a l'Élisabeth li costa de compartir l’ambient general d’optimisme. El seu matrimoni està arribant al final i ara haurà de mantenir la seva família. Està angoixada, i al seu pare i als seus fills adolescents els preocupa que no aconsegueixi superar la pena.Ubicat a la plaça de l’Estació, hi trobaràs productes artesans, alimentaris, comerç local i servei de bar. A més, podràs gaudir de concerts, espectacles familiars i tallers infantils.Ball amb Jordi Bruch. A la mitja part, Quina.