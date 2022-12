Els premis Cultura del Berguedà 2022 reconeixen Angelina Vilella, el Konvent i Tràfec Teatre

Premi a la Creació Artística per a Tràfec Teatre

Premi a la Difusió Cultural per al Konvent

Premi d’Honor per a Angelina Vilella

ha acollit aquest dissabte l’acte de lliurament de la cinquena edició delsque organitza el Consell Comarcal. En una gala lluïda i amb una gran afluència de públic, han estat reconeguts l’artista berguedana, l’associació culturalpel projecte "(je suis) nAnAqui".A la gala de lliurament dels premis, que ha estat retransmesa en directe per Televisió del Berguedà, hi ha assistit el president del Consell Comarcal del Berguedà,, i la consellera de Cultura,, qui ha felicitat les persones i entitats guardonades i ha remarcat la importància d’aquests premis. "Enguany hem arribat a lai és important destacar que els guardons pretenen donar suport a la cultura de la comarca i a les persones que la fan possible perquè el motor cultural del Berguedà no s’aturi mai", ha exposat.La consellera Araceli Esquerra s’ha mostrat "molt satisfeta perquè en aquesta edició s’ha reconegut el treball de persones que en el seu dia a dia s’impliquen perquè la cultura del Berguedà sigui reconeguda a dins i a fora del nostre territori".A més de l’entrega de premis, la cultura berguedana ha brillat amb força a través d’actuacions en directe al pavelló de Suècia de Berga. Els assistents a l’acte han pogut gaudir de les notes musicals de l’artista, la mostra d’il·lustracions en directe dei les lectures de l'El premi a la Creació Artística reconeix a les persones o col·lectius que realitzin o hagin realitzat. El jurat ha decidit atorgar el premi a Tràfec Teatre pel projecte "(je suis) nAnAqui".L’agrupació teatral berguedana Tràfec Teatre es va constituir a Berga l’any 1992 i des de llavors s’han dedicat a portar a terme happenings o accions teatrals. Es caracteritzen per la seva aposta i experimentació pela través de tècniques com Decroux o la Biomecànica. Tràfec Teatre ha representat els seus espectacles en ciutats com Sevilla, Madrid, València o Barcelona i en diferents països estrangers com França, Itàlia, Letònia o Lituània.Per atorgar aquest premi el jurat ha valorat especialment l'originalitat de la proposta del projecte"(je suis) nAnAqui", ja que assumeix el risc de tractar sobre salut mental. La decisió final l'ha fet decantar la innovació pel que fa a la creació artística, però el jurat també ha tingut en compte el recorregut i el bagatge de la companyia Tràfec Teatre. El jurat també ha apuntat que s’ha valorat molt positivament la proposta de la Llançadora amb el projecte "Fiblades" per la voluntat de xarxa que va més enllà de la pròpia comarca.El premi a la Difusió Cultural, que distingeix entitats, col·lectius i/o persones que realitzin o hagin realitzatha estat per a l'Associació Cultural Konvent.El Konvent és un autèntic centre artístic multidisciplinari. Ubicat en un antic convent de monges de finals del segle XIX a, s’ha reconvertit actualment en un dels epicentres de la cultura i de l’art a la comarca. És un espai on es fa art de tota mena, però per sobre de tot, es treballa incansablement per fer aflorar la cultura i el territori berguedà. S'hi poden trobar tota classe de propostes culturals: concerts, jornades, xerrades, exposicions, tallers, entre d'altres.Per atorgar aquest premi, el jurat ha valorat especialment la trajectòria del Konvent, que amb el pas dels anys ha obtingut un reconeixement internacional remarcable. També és veritat però, que aquest reconeixement moltes vegades ha faltat a dins de la comarca del Berguedà, i és per això que el premi és ben merescut. El jurat ha valorat especialment laper part del Konvent i el fet que hagi portat el nom dearreu del món.Aquest guardó reconeix la trajectòria d’unaAngelina Vilella és un motor cultural de la ciutat de Berga. Nascuda l’any 1948, Vilella va ser directora i professora de la desapareguda. A més, va dirigir l’, ha impartit classes de dibuix i pintura a centenars d’alumnes berguedans de diferents escoles i va impulsar l’associacióVilella és unaque domina diferents disciplines culturals, com per exemple la pintura, el dibuix o la caricatura, però també fa nines i ninots amb pasta de paper, entre d’altres. Vilella també és coneguda perquè va ser ladurant tretze anys, fins a l’any 2003. Participa activament de les festes de la ciutat com el, on forma part de la comissió organitzadora, o dels, on és autora de les tres corones i altres complements de la cavalcada. Es calcula que Angelina Vilella ha fet més de 200 quadres, 700 caricatures i una trentena d’exposicions al llarg de la seva vida.