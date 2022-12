La Generalitat preveu actuacions en diverses fosses de la Guerra Civil i el franquisme al Berguedà

ha anunciat que duplicarà el pressupost per a actuacions en fosses de lai eldurant els pròxims tres anys. El departament de Justícia té previst destinar més de 4.494.000 euros per "ampliar l'execució de serveis de localització, recuperació i anàlisi antropològica i genètica de restes òssies humanes", segons ha explicat l'executiu després de la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts. En el marc del, s'iniciaran les primeres intervencions l'any vinent a les fosses delS'han programat intervencions a l'aqüeducte del Collet (), una fossa amb fins a 4 possibles soldats republicans morts durant la retirada que haurien estat inhumats; al municipi de, on hi ha cinc possibles localitzacions; a la Tomba dels 4 (), on hi podria haver fins a 4 soldats republicans; al camp de Collet; a Planes de Cal Companyó; a la Masia Subirana de, i a la, on hi ha tres possibles fosses localitzades.També es preveuen intervencions a, on es vol intervenir al coll Roig, una fossa amb uns 15 soldats republicans executats en uns bancals propers; el Mas del Senyor, un hospital republicà on hi ha un nombre indeterminat d'individus exhumats; el Mas del Vidal, una fossa associada a un punt de socors republicà amb uns 13 individus, i a la Casilla, una fossa amb 12 soldats i una dona executats per les tropes franquistes.