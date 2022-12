El Cicle Gaudí porta a Berga la pel·lícula «La voluntaria» de Nely Reguera

Tràiler de "La voluntaria"

proposa per aquest mes de desembre la pel·lículade Nely Reguera i protagonitzat per l'actriuEl film narra la història d'una doctora jubilada que, cansada de comparar-se amb les seves amigues que són àvies, decideix viatjar a unon, aparentment, necessiten gent com ella. Un cop allà es trobarà una realitat totalment diferent de la que esperava i haurà d'assimilar els límits que existeixen entre l'amor i la necessitat de sentir-se útil.La segona pel·lícula de, a partir d'un guió propi coescrit amb, planteja el dilema de quan l'altruisme respon més a la necessitat d'omplir un buit o suplir una carència que no pas a un acte de generositat.La pel·lícula es podrà veure el pròxim dijous,, a dos quarts de nou del vespre