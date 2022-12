Berga programa una setantena d'activitats durant les festes de Nadal

Activitats intergeneracionals

Torna el trenet carrilet

Il·luminació nadalenca

Recuperant els avets naturals

Programació en col·laboració amb les entitats

. La capital del Berguedà estén la màgia i l’esplendor de les festes nadalenques als carrers i places amb la programació de gairebé una setantena d’activitats impulsades per l’Ajuntament de Berga i el teixit associatiu local. Es tracta de propostes que es portaran a terme deli que inclouen tallers infantils i juvenils, espectacles, concerts, jocs, activitats solidàries i esdeveniments esportius.L’alcalde de Berga,, ha explicat l’aposta del consistori per convertir les festes de Nadal en quelcom transversal i ha comentat que "era molt important generar un impacte positiu en la ciutadania i tornar a omplir els carrers i places de vida amb activitats". El regidor de Festes,, ha destacat "la importància de les entitats, ja que han estat les promotores de la meitat de la programació d’enguany". Comas ha recordat que "després d’un parell de Nadals amb restriccions per la pandèmia, aquest any podem tornar a celebrar-ho al carrer".La programació que s’oferirà durant les festes nadalenques comptarà amb propostes per a, però també es vol promoure activitats de caràcter intergeneracional per recuperar tradicions i gaudir d’activitats en família. Un exemple seran els tallers de llufes organitzats per la regidoria de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa. La regidora,, ha convidat tothom a "participar en l’oferta d’activitats familiars, algunes de les quals, es van programar l’any passat, però no es van poder fer a causa de la pandèmia".El regidor de Joventut,, també ha destacat l’oferta d’activitats destinades al públic juvenil, com per exemple el taller d’skate per a infants i el taller per a persones de més de 25 anys, el qual "s’ha anat consolidant, ja que cada vegada hi participa més gent, però volem que en vingui més". Santiago també s’ha referit a la, que tornarà a celebrar-se sense restriccions i la. En aquest cas, el regidor ha recordat que "l’any passat ho teníem tot a punt per celebrar el Cap d’Any al Pavelló Vell, però no es va poder fer per la pandèmia, i aquest any recuperem aquesta festa". Les entrades es posaran a la venda aquest dilluns, 5 de desembre, a aquest web , a partir de les 20 h.El trenet carrilet tornarà a connectar els nuclis urbans deels dies 17 i 18 de desembre, coincidint amb la celebració del. Els municipis d’Olvan i Berga estrenyen vincles per repetir una proposta que pretén fomentar la dinamització dels eixos comercials i gaudir de l’oferta d’activitats nadalenques que ofereixen ambdós municipis.L’alcalde de Berga ha refermat la importància que té la cooperació entre ajuntaments. "No sempre és fàcil, però crec que és el camí que hauria de seguir la comarca, que els pobles col·laborin entre ells i que vagin generant activitats".i disposarà d’una parada a la plaça de la Creu i una altra al Mercat de Nadal de Cal Rosal. L’horari serà el següent: el 17 de desembre, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h; i el 18 de desembre, de 10 a 14 h.La il·luminació amb motius nadalencs llueix encesa als carrers de la ciutat des del passat divendres, 2 de desembre. Aquest any, el consistori ha potenciat la il·luminació augmentant la instal·lació de llums de Nadal als eixos comercials i reforçant la il·luminació existent en altres punts . Per exemple, al carrer Major s’han col·locat tires de llum led, des de la plaça de les Fonts fins a la plaça de Sant Pere i també s’han posat diferents elements decoratius com per exemple grans estrelles vermelles.La regidora de Promoció Econòmica,, ha dit que "s’ha fet un esforç important perquè hi hagi una il·luminació més abundant arribant a més carrers i reforçant la il·luminació en altres carrers. Volem animar tothom a sortir al carrer i aprofitar per fer les compres de Nadal al comerç local".Fa anys era habitual veure un arbre de Nadal natural a la plaça de Sant Pere. Aquest any, Berga ha recuperat aquesta tradició instal·lant dos avets, un a la plaça de la Creu i un altre a la plaça de Sant Pere . Es tracta d’una iniciativa impulsada conjuntament amb laque permet reforçar l’esperit nadalenc al carrer amb dos avets que desprenen llum, il·lusió i bons desitjos.Ivan Sànchez també ha remarcat que la instal·lació dels avets no només responen a les necessitats decoratives, sinó que "quan s’acabin les festes es retornaran a la mancomunitat per produir energia pels edificis municipals o les empreses del polígon industrial. És una forma de tancar el cercle, aprofitant les calderes de biomassa que té la ciutat".La programació d’activitats de les festes de Nadal de Berga està promoguda per l’Ajuntament de Berga, l’Escola Municipal de Música de Berga, el Conservatori de Música dels Pirineus i compta amb la col·laboració de les entitats següents: Cia. de Jocs l’Anònima, Òmnium Berguedà, Càritas Parroquial de Berga, A.E. Mountain Runners del Berguedà, Handbol Berga, C.E. Berga, CEB Vòlei Berga, A.E. Bàsquet Berga, AA.VV. Font del Ros, Casal Cívic de Berga, El Brot-Espai d’acompanyament i criança, AA.VV. Carrer Major, Berguedana de Folklore Total, Bergacomercial, Associació Vocal Berguedana Da Capo, Agrupació Teatral La Farsa, Grup Colònies a Borredà, JAB Berga, Cal Branxart Cooperativa, La Bauma dels Encantats, Penya Boletaire de Berga, Berguedà Bike Trails, Ginkgo APAC Berguedà i Amigues i Amics del Pessebre de Berga. La programació també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.