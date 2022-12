Bergacomercial presenta les accions per promoure les compres durant les festes de Nadal

Bergacomercial presenta la campanya per promoure les compres durant les festes de Nadal, una de les èpoques més assenyalades en el calendari comercial de la ciutat. Les propostes d'enguany no presenten grans canvis respecte a anys anteriors, l'èxit i la il·lusió que generen les accions entre els consumidors fa que l'entitat aposti per mantenir-les.



Des del 3 de desembre i fins al 4 de gener, es podrà jugar a l'Element discordant, que consisteix a trobar els objectes discordants en cadascun dels aparadors de Bergacomercial. El premi estrella d'aquest any és una bicicleta de Veloberga, però també se sortejaran tres lots de jocs de Jugajoc; tres de llibres infantils i juvenils de les llibreries Quatrecantons, Huch i Sense Paraules; 20 entrades pel saló Jocs, i 10 entrades pel saló parc del Berga Resort. El sorteig es farà l'onze de gener en directe per Instagram.

Sorteig de 20 vals de 100 euros

Tions de Nadal

Cartes als Reis de l'Orient

Cantada de nadales al carrer Major

Penjolls de Nadal solidaris

"Qui compra a Berga, compra a casa"

També repeteix el sorteig de 20 vals de 100 euros. Durant la setmana de Nadal (del 19 al 24 de desembre), totes lesrecolliran els tiquets de compra dels seus clients, que entraran al sorteig que es farà el 4 de gener, durant la visita del Patge Reial. Els descomptes es podran fer servir durant la segona quinzena de gener, amb el fi "d'ajudar a les famílies en les compres després de festes".Es tornaran a instal·lar tions gegants de Nadal en els diferents eixos comercials de la ciutat perquè els visitants puguin fotografiar-s'hi.Una de les novetats d'enguany és que els comerços de Bergacomercial tindran cartes perquè els infants puguin escriure-hi els seus desitjos. L'entrega dels textos es podrà fer el 4 de gener al matí, de les 10.30 fins a les 13.30 hores, al passeig de la Indústria, quan hi ha prevista la visita dela la ciutat.Una altra de les sorpreses d'enguany és la cantada de nadales a càrrec de la. Serà el 23 de desembre, a partir de les sis de la tarda, al carrer Major.Com ja marca la tradició, l'entitat de comerciants de la ciutat col·labora novament amb eli elamb la compra de paquets de penjolls solidaris per decorar les botigues, els regals i els arbres de Nadal. Enguany s'ha fet una aportació d'uns. Els comerços tindran a la venda els penjolls.La regidora de Promoció Econòmica,, ha remarcat la importància de comprar al municipi durant les festes de Nadal: "Qui compra a Berga, compra a casa", ha recordat. I ha animat a la població a viure el Nadal a la ciutat a través de les diferents propostes que s'han presentat.