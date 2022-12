El Consell Comarcal incorpora 22 persones en situació d'atur durant el 2022

Treball conjunt amb ajuntaments i entitats

El Consell Comarcal del Berguedà ha incorporat un total dedurant el 2022 a través de diverses convocatòries deli amb la col·laboració de l’de les persones contractades són diversos: des de persones per trams d’edat com són majors de 45 i 52 anys, menors de 25 anys, dones, joves en situació de vulnerabilitat, beneficiaris de prestacions i d'altres que no cobren cap ajut, ciutadans en situació de vulnerabilitat o en situació irregular.Les persones contractades participen enrelacionats amb el manteniment de camins i zones verdes, servei de recollida de residus (informació i subministrament del porta a porta), digitalització, serveis a les persones o gestió administrativa. També reben formació contínua en qüestions com treball en equip, gestió de les emocions o competències digitals.Els treballadors també compten amb acompanyament laboral per una bona acollida i suport en l’orientació laboral i cerca de feina un cop finalitzen elEl president del Consell Comarcal del Berguedà,, ha remarcat la importància que tenen aquestes convocatòries per a les mateixes persones però també per l’ens comarcal. "Ens sentim molt satisfets de poder oferir una oportunitat laboral a persones amb dificultats reals per poder accedir al mercat i creiem que el Consell Comarcal ha de seguir vetllant per aprofitar aquestes convocatòries i fomentar contínuament l’ocupació d’aquests perfils", explica.Per la seva banda, el Consell Comarcal també porta a terme un servei d’acompanyament i assessorament tècnicde la comarca per presentar-se i desenvolupar les convocatòries delAlgunes d’aquestes convocatòries () també estan obertes a les entitats locals i entitats sense ànim de lucre. Per això, des de l’Àrea d’Inclusió Social i Acció Comunitària del Consell Comarcal, es porta a terme una tasca de suport per fomentar i garantir que les entitats locals puguis presentar-se a les convocatòries i complir amb els requisits que estableix el SOC.Els plans d'ocupació tenen l'objectiu de combatre la desocupació entre els joves i els majors de 45 anys a la comarca. Des del Consell defensen que per frenar l’atur estructural al Berguedà "és fonamental el treball conjunt amb ajuntaments i entitats del territori per tal de revertir la situació i fomentar mesures de contractació".Durant l’any 2022 l’ens comarcal s'ha presentat a un total dedel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Al llarg de l’any 2022 es contractaran un total de 22 persones. D’aquestes, 17 ja han estat contractades i estan exercint la seva nova posició laboral a l’ens. Les 5 restants es contractaran abans de finalitzar l’any.