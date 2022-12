L'Ajuntament de Berga invertirà 1,3 milions d'euros a la ciutat fins a finals d'any

L'Ajuntament de Berga invertirà 1,3 milions d'euros en projectes d'obra per a la ciutat fins a finals d'any. Així ho ha explicat l'alcaldeen roda de premsa, qui ha volgut sortir al pas davant "d'aquells que diuen que la reducció del deute ha provocat un dèficit de ciutat". En total, hi haamb les obres ja licitades i, en alguns casos, adjudicades.El més important és l'enderroc dels edificis del carrer Harmonia i la reurbanització de l'espai . El cost de l'obra és de. El regidor d'Urbanisme,, ha explicat que ja s'han adjudicat els treballs, que tenen una previsió de 9 mesos i que començaran ben aviat, entre finals de desembre i principis de gener.D'altra banda, Serra ha destacat l'asfaltatge a més d'una vintena de carrers de la ciutat . Per aquests treballs, s'ha destinat una partida de. Segons detalla el regidor d'Urbanisme, l'adjudicació de l'obra estava prevista per aquest dijous, de manera que els primers treballs es faran en les pròximes setmanes.També s'ha posat en marxa el procés d'adjudicació de les obres de millora de la seguretat contra incendis del Teatre Municipal , amb un cost de. Està previst que els treballs comencin al febrer i s'allarguin durant quatre mesos, de manera que l'equipament romandrà tancat durant la primavera. Tanmateix, ja s'han buscat espais alternatius per a dur a terme les activitats culturals.A més, s'han adjudicat les obres per la construcció d'una nova sala de suport especial a, que permetrà resguardar documents especials, sobretot arxius fotogràfics, d'una manera molt més segura i adequada. Els costos d'aquests treballs ascendeixen fins alsPer últim, Serra ha anunciat que preveuen instal·lara l'escola bressol Flor de Neu i a l'escola Sant Joan. Les obres tenen un cost dei s'està fent el procés d'adjudicació.Totes aquestes inversions van lligades aque l'equip de govern ha demanat. Serra ha defensat que són actuacions "adients amb els interessos de la ciutat i les prioritats de l'executiu". Per la seva banda, Ivan Sànchez, ha informat que aquestes inversions se sumen alsque l'executiu ha destinat a obres des del 2019.