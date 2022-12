L'ACEB ofereix formació d’electromecànica a catorze joves a través de la FPO Dual

ofereix un nou certificat de professionalitat deen manteniment industrial electromecànic. La patronal ja va iniciar el passat mes de febrer, cursos de formació dual en administració, arxiu, recepcionista i comptabilitat L’ACEB torna a ser l’única entitat promotora del Berguedà que ofereix aquesta línia formativa que pretén ser una eina per a les, i amb més. L’objectiu del programa és millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual, un certificat de professionalitat i un contracte de formació en alternança durant un any.de la patronal berguedana s’han acollit al programa i rebran durant un any elsque s’han escollit per rebre aquesta formació amb contracte. El curs s’iniciarà l’1 de desembre i les classes tindran lloc a, sòcia de l’ACEB, que disposa de l’expertesa i de tot el material i recursos que es necessiten per al desenvolupament de la formació.Aquest programa combinaa l’empresa, amb la voluntat de dotar a l’alumnat de totes les eines per accedir amb més facilitat a un lloc de treball un cop obtingut el certificat, i amb el valor afegit de disposar d’un contracte durant els dotze mesos en què es desenvolupa la formació.és de 8 hores diàries, que es divideixen, aproximadament, pràctiques a l’empresa i formació teòrica (un 65% d’estada a l’empresa i un 35% de teoria) per aconseguir el certificat de professionalitat.Després dels bons resultats que s’estan assolint amb el primer curs, aquest 2022, l’ACEB ha sol·licitat, amb l’objectiu de donar noves oportunitats als joves i, a la vegada, facilitar als empresaris la cerca de perfils professionals necessaris en el seu dia a dia. La patronal berguedana aposta per recuperar la figura de l’aprenent en els perfils i especialitats professionals més mancats a la comarca i que més reclamen les empreses.