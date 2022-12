Els Pastorets de Berga tornen al Teatre Municipal amb una banda sonora en directe

Concurs de les Garrofes

L'Agrupació Teatral la Farsa recuperaamb cinc espectacles entre el 25 i 26 de desembre i l'1, 6 i 8 de gener. Feia dos anys que la pandèmia obligava a repensar-ne el format i celebrar-los pels carrers de la ciutat. L'entitat fa setmanes que assaja i es prepara per a un retorn amb la màxima esplendor i carregat de novetats. L'espectacle estrella de Nadal tindrà unaformada per una orquestra de 17 músics i una vintena de membres del cor de veus blanques de l'EMMB.Des de la direcció dels Pastorets,ha valorat molt positivament la implicació i la participació en l'edició de la represa. Enguany, l'espectacle compta amb. Per una banda, s'ha hagut d'ampliar el repartiment per la gran participació d'actrius i actors, que s'enfilen fins a la cinquantena. Els acompanyaran un centenar més de persones encarregades de fer els ballets de dimonis i pastors, coordinar la tramoia, encarregar-se del servei de la taquilla, la perruqueria, el vestuari i el control tècnic. Marginet ha celebrat "el bon estat de salut de l'entitat". L'espectacle forma part de la història de la ciutat. A Berga, els Pastorets es representen amb el text "El Bressol de Jesús" dedes del 1900.Una de les grans novetats d'enguany és la proposta deld'incorporar i dirigir una orquestra de música en directe als Pastorets. Serà la primera vegada que el Teatre Municipal acull una banda sonora per acompanyar l'obra. L'última vegada va ser l'any 2000 al Teatre Patronat, amb motiu del centenari dels Pastorets. Gual ha explicat que hi haurà una vintena de persones al cor de veus blanques de l'EMMB i una orquestra de 17 músics representada per estudiants del Conservatori dels Pirineus i persones que es dediquen professionalment a la música. Interpretaran quaranta peces musicals, arranjades pel compositor berguedà, l'any 2017. L'actuació musical en directe només es podrà gaudir el 25 de desembre i el 6 de gener.Una altra de les novetats d'enguany ésque per primera vegada a la història dels Pastorets de Berga s'assignaran els papers delGarrofa, Pallanga i Jessé a dones.seran les encarregades de donar vida als tres pastors, respectivament. Les noies han declarat que ho entomen "com un repte i amb molta il·lusió". Aquesta decisió és un pas més de la Farsa en l'eliminació del gènere a l'hora d'escollir el repartiment, un factor que sempre ha condicionat la participació de les dones en l'obra. De fet, en l'edició del 2019, una dona també va interpretar per primera vegada el paper de Satan . La voluntat de l'entitat és trencar amb els estereotips de gènere i d'edat, amb la idea que "tothom pugui interpretar tots els papers", ha explicat Marc Marginet.Enguany també es recupera el concurs de les Garrofes, que després de sis anys d'aturada , torna carregat de novetats. Durant els dies de les representacions dels Pastorets es recitaran les diferents garrofes presentades.es farà el diumenge, 18 de desembre, al Teatre Municipal.Els Pastorets de Berga es representaran, com de costum, la nit del 25 de desembre a les 21.30 h, i els dies 26 de desembre i 1, 6 i 8 de gener a les 17.30 h de la tarda. Les entrades ja estan a la venda i es poden. Des de La Farsa fan una crida a omplir el Teatre Municipal durant les festes de Nadal: "Per veure totes les novetats que s’han preparat i per mantenir viva una tradició molt arrelada a la ciutat". En la direcció dels Pastorets repeteixen