Berga rep 47.000 euros de subvenció per remodelar la plaça de Sant Pere

Millora dels portals i muralles de la ciutat

L'Ajuntament de Berga ha rebut una partida deper remodelar la plaça de Sant Pere. L'alcaldeha explicat aquest dijous, en la roda de premsa abans del ple, que es tracta d'una línia d'ajuts al Patrimoni que permetrà iniciar la redacció del projecte d'obra.Per ara, no hi ha una idea concreta sobre com ha de ser la futura. L'equip de govern debat entre fer un concurs de projectes per estudiar diverses propostes o demanar a la ciutadania que faci aportacions. El regidor d'Urbanisme,, ha remarcat que el caràcter "patrimonial" i "històric" de la plaça obliga a l'equip de govern fer un "estudi exhaustiu i ben fet perquè en surti el millor projecte".Una vegada superada aquesta primera fase, caldria buscar una nova via de finançament per a les obres. De moment, l'equip de govern, tot i que Serra ha dit que la intervenció a la plaça pot esperar "1 o 2 anys".Actualment, l'epicentre depresenta diversos problemes, com la degradació dels murs o el mal estat d'una part del paviment. El regidor d'Urbanisme ha recordat que l'última actuació es va dur a terme data d'uns trenta anys enrere. L'Ajuntament ha hagut de fer diverses intervencions a lesi considera que cal intervenir-hi per no haver de posar "constantment" pedaços. Per ara, ja s'han demanat línies d'ajudes per a resoldre aquesta problemàtica.La línia d'ajudes al Patrimoni també ha atorgat una subvenció dea l'Ajuntament de Berga per al projecte de millora dels antics portals i muralles de la ciutat. Ivan Sànchez ha detallat que els diners es destinarien a ldel Barri Vell. L'alcalde ha explicat que les ajudes han arribat a partir del Pla Director del Castell de Sant Ferran , que contempla actuacions per un valor deper aturar el deteriorament i millorar el conjunt i l'entorn del Castell.