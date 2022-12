«Si només compres per internet, cagada pastoret»: La campanya de Nadal dels comerciants del Berguedà

"Si només compres per internet, cagada pastoret". És una de les tres garrofes que protagonitzen la campanya de Nadal de la Federació del Comerç del Berguedà, que té com a objectiu fer reflexionar sobre els hàbits de consum i sensibilitzar sobre la importància de comprar en el comerç local durant les festes. Els carrers i els aparadors de la comarca s'inundaran de cartells trencadors i satírics, que relacionen la denúncia sobre la situació del comerç i el Nadal més escatològic.



Xavier Orcajo, president de l'entitat, ha explicat que es tracta d'una idea "diferent i jove" per connectar amb tots els públics. Es tracta d'una campanya visual, amb cartells als carrers, contingut audiovisual a les xarxes socials i stickers perquè corrin a través del WhatsApp. "Volem que la gent en parli i l'identifiqui", ha subratllat Orcajo. Hi participaran un total de 450 establiments de la comarca i les UBIC de Berga, Gironella, Puig-reig, Bagà i Casserres.

La campanya l'ha ideat l'estudi berguedà de comunicació. Un dels seus membres,, ha explicat que cada cartell està elaborat a partir de tres il·lustracions representatives de Nadal: el Caganer i el Tió, que representen la proximitat; i el pare Noel, que simbolitza la globalització, les multinacionals i els mals hàbits de consum. Cada cartell va acompanyat d'una garrofa i d'una frase que explica amb dades la crua realitat del comerç de la comarca:

"Al Berguedà, comprem el 70% de les joguines, oci, llibres i música per internet", "Si continuem així, en 10 anys, més del 50% del comerç del Berguedà s'haurà perdut" i "El 55% dels berguedans ens gastem els diners fora de la comarca". Amb aquestes frases, la Federació vol despertar les consciències dels berguedans sobre la importància del comerç local: "Els comerciants i els berguedans ens necessitem els uns als altres. Les compres al petit comerç és el que dona vida i ambient als nostres carrers", ha subratllat Eva Gorg, vicepresidenta de la Federació.



Els 3 cartells de la campanya fan una crítica als hàbits de consum amb un to satíric. Foto: Joan Obiols

La campanya també preveu unvalorades en 120 euros -cadascuna- i elaborades a partir de productes de la comarca, a càrrec de la. Per participar-hi caldrà entrar a la publicació pertinent a l'Instagram de la Federació del Comerç del Berguedà (@ComercBerguedà) i seguir les instruccions: donar follow a la pàgina, posar m’agrada a la publicació i començar una garrofa tot etiquetant a una persona perquè l’acabi. En fer-ho s’entrarà al sorteig que se celebrarà el dilluns, 9 de gener.Aquesta és la segona campanya de Nadal que lidera la Federació del Comerç del Berguedà. Enguany, a diferència de l'anterior edició, l'entitat s'ha centrat a fer pedagogia i sensibilitzar. A la vegada, cada una de les UBIC de la comarca, faran les seves pròpies activitats durant les festes, amb promocions, sortejos i tota mena de propostes.