Comencen les obres per condicionar dues zones d'aparcament a la Baells

Comencen les obres per condicionar dues zones d’aparcament de vehicles a l’embassament de. El Consell Comarcal del Berguedàde terra a tocar del pont que travessa el pantà, a la carretera C-26, que connecta Berga i Vilada.Les dues àrees tindran una capacitat total per a. Aquest dimecres s’ha dut a terme l’acte de replanteig, l'actuació prèvia perquè les màquines i els operaris iniciïn la seva tasca. Els treballs tenen unLes obres consisteixen en l’esplanació del terreny, el desbrossament, la pavimentació i senyalització de la nova zona d’estacionament. També s’hi col·locaran baranes per delimitar l’espai. El pressupost d'adjudicació ésAquesta actuació permetrà ordenar i delimitar els espais d’aparcament existents al voltant de l’embassament. D’aquesta manera es contribuirà a facilitar-hi l’accés per practicar-hi esport, fer-hi activitats de lleure o turístiques. L’indret on es creen les noves places és unaen els mesos d'estiu.El Consell Comarcal del Berguedà té encomanada la gestió, neteja, manteniment i vigilància del pantà i els seus entorns d’acord amb el, aprovat el 2021.