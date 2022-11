Berga programa una dotzena de propostes culturals per la Festa Major d'Hivern

Actuacions musicals

Ball de tarda

Torneig de Catan

Edificis singulars de Berga

Demostració d’art

Carretada de contes

Cançons de Guillermina Motta

Redescobrint a Santa Eulàlia

Missa i sardanes

Berga celebrarà una nova edició de la, l’esdeveniment cultural que s’emmarca en la festivitat de Santa Eulàlia, patrona de la ciutat. La celebració d’enguany comptarà amb la programació de gairebé una, que es portaran a terme del 3 a l’11 de desembre. En concret, hi haurà activitats de música, ball, història, art i jocs, entre d’altres.La Festa Major d’Hivern està organitzada per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga i compta amb la col·laboració de les àrees de Joventut i Participació Popular, l’Escola Municipal de Música de Berga, el Conservatori de Música dels Pirineus i el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.La música serà un dels elements principals de la Festa Major d’Hivern. Diferentsobriran la programació d’actes amb un concert que es farà el dissabte, 3 de desembre, al Teatre Municipal, a les 18 h. L’activitat és gratuïta i les formacions compartiran escenari en diferents formats i estils musicals.El diumenge, 4 de desembre, hi haurà un. Laprotagonitzaran aquesta actuació musical amb motiu del naixement del mestre i compositor, a través de la interpretació de la seva música i la d’algun dels seus referents. A més d’obres d’Oltra, el repertori inclourà peces de Ricard Lamote de Grignon, Joaquim Serra i una estrena del compositor Robert Agustina. El Teatre Municipal acollirà aquest concert que es farà a les 18 h.Les entrades es poden adquirir de forma anticipada (10 €) a través del portal web www.ticketara.com fins a les 12 del migdia del mateix dia del concert o a la taquilla del teatre (13 €) una hora abans de l’inici de l’espectacle.Una altra de les propostes musicals consistirà en unamenitzat per. El duet oferirà una vetllada farcida d’èxits de diverses èpoques i estils musicals, com per exemple: cúmbies, mambos, pasdobles, fox, valsos, etc. L’activitat és gratuïta i es farà el dijous, 8 de desembre, a l’Hotel d’Entitats, a les 17 h.L’Espai Jove de Berga acollirà la quarta edició del, després de la bona acollida de les edicions anteriors organitzades per l’àrea de Joventut i la Cia. de Jocs l’Anònima, en el marc del Club del Joc. El Catan és unque consisteix en conquerir una illa rica en recursos naturals construint pobles i ciutats, establint rutes comercials, etc. El torneig se celebrarà el dissabte, 3 de desembre, i comptarà amb rodes eliminatòries i la gran final. La competició començarà a les 21 h i per participar-hi, cal inscriure’s prèviament en aquest enllaç La Festa Major d’Hivern també inclourà la. En aquest acte es donaran a conèixer les propostes guanyadores de la convocatòria general i el pressupost juvenil referents a projectes d’inversió en equipaments i espais públics i la programació cultural de la ciutat.L’esdeveniment es completarà amb unade l’Ajuntament de Berga de 2023 titulat "", a càrrec de l’autora dels textos, Anna E. Puig i l’autor de les il·lustracions, Toni Llargués. Puig repassarà els edificis inclosos en el calendari, que sovint passen desapercebuts, però que són autèntiques joies arquitectòniques com per exemple: l’edifici de Cal De Martín (1913), l’antiga Casa de Correus (1918), Cal Cuberas (1930), els Jutjats Vells (1928), Cal Sarraís (1760), l’Ajuntament de Berga (1930), el Palau dels Peguera (s. XII), Can Gironella (s. XVI-XIX), el Casino Berguedà (1913), el Castell de Berga (s. XI), el Panteó Bassacs (1925) i el Molí de la Sal (1651).L’acte es portarà a terme el divendres, 9 de desembre, a la Sala de Plens del consistori berguedà, a les 19 h.L’art també tindrà presència en la programació a través d’una, a càrrec de VIOGUIA i EL JARDÍ ROMÀNIC, respectivament. La vetllada també estarà amenitzada musicalment per la formació MA’AIMA Grup. L’activitat es farà el divendres, 9 de desembre, a l’església de Sant Joan, a les 21 h.Laoferirà un espectacle familiar titulat ‘’ de Butai Produccions. Dos personatges estranys i molt curiosos arribaran a la ciutat, semblen viatjants, ningú els ha vist abans. Són la Filigrana Gràcia i en Joseph Tour. Van acompanyats del seu atractiu, misteriós i inseparable carro carregat d'històries que han anat recollint per arreu al llarg dels anys. Si obriu bé els ulls i pareu bé les orelles, amb molt de gust us explicaran el perquè del seu ofici, l'ofici dels Trobadors! Amb les sorpreses que amaga el seu carro es guanyen la simpatia de grans i petits. La companyia posarà en escena aquest espectacle familiar, que també inclou alguns contes de Nadal, el dissabte 10 de desembre, a la plaça de Sant Pere, a les 12 h. L’activitat és gratuïta.Sensibilitat, ironia, compromís, "mamarraxisme", poesia... bones cançons, en bona companyia. "" és un concert íntim de cançons de la Guillermina Motta interpretades per un alter ego molt particular, anomenat Guillermotta, encarnat per, acompanyat deal piano, sota la direcció de. L’espectacle ha estat guardonat amb el Premi Teatre de Barcelona 2021-2022 com a millor espectacle musical de proximitat, mentre que Jordi Vidal ha estat reconegut com a millor actor de musical amb el Premi de La Crítica 2021 i el Premi Teatre Barcelona 2021-2022.L’espectacle es farà el dissabte, 10 de desembre, al Teatre Municipal, a les 19:30 h. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada (10 €) a través del portal web www.ticketara.com fins a les 12 del migdia del mateix dia de la funció o a la taquilla del teatre (13 €) una hora abans de l’inici de l’espectacle.El consistori berguedà ha programat una, a càrrec del guia cultural Toni Gol. L’activitat endinsarà el públic assistent en la vida de Santa Eulàlia de Mèrida, tot descobrint què la va motivar a enfrontar-se a les autoritats romanes quan era una nena o què va propiciar que es convertís en la patrona de Berga. L’activitat és gratuïta i es farà el diumenge, 11 de desembre, a les 11 h. El punt de trobada de la ruta guiada serà l’Oficina de Turisme. Per participar-hi, caldrà inscriure’s a través del telèfon 93 821 13 84.La Festa Major d’Hivern també comptarà amb la celebració. D’una banda, l’església de Santa Eulàlia acollirà una missa major amb cantada de la, a les 12:30 h. D’altra banda, hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la, a la plaça de Sant Joan, a les 18 h. Aquestes activitats es faran el diumenge, 11 de desembre.