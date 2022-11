«La República Catalana no és possible de forma immediata, però sí quan ens ho creiem, ho volem i ens hi posem»

Benvolguts,No soc propens a escriure cartes d’aquest tipus perquè sempre he pensat que és una tasca d’alta complexitat escriure i saber captar l'atenció del lector. Des del mes de gener que tinc l’honor de presidir la Junta d’Òmnium Berguedà i és des d’aquesta perspectiva i l’experiència d’aquests mesos, que he pensat que valia la pena posar-m’hi.Perquè la vida va de posar-s’hi, de veure el que passa al nostre voltant, fer l’anàlisi que hom consideri més adequat d’acord amb els seus valors i principis i prendre partit, i actuar, i fer allò que pensem que val la pena per millorar el futur de tots plegats. I equivocar-nos, és clar que sí, jo que m’he format en el món de l’empresa tinc clar que l’error ens ha de servir per aprendre però sobretot per fer-ho millor el proper cop i mai, mai per defallir.I això és el que fem des d’Òmnium. Estem atents al que passa al nostre voltant, observant la gravetat de la situació però també identificant els aspectes positius.Veiem com la pobresa es cronifica i a la vegada veiem com, per fer-hi front, molts, molts moviments socials treballen i surten al carrer amb esperit positiu per ajudar a superar els moments complicats.Veiem com s’enquista la crisi democràtica a l’Estat espanyol amb un increment constant i tossut de la repressió contra la causa independentista, però a l’hora veiem la dignitat de represaliats anònims o no, que amb fermesa, convicció i la seguretat que els dona defensar els drets democràtics, dia a dia lluiten contra l’embat de l’Estat.Veiem la situació dels col·lectius vulnerables i de la violència masclista, però també sabem i veiem que en aquest país nostre, sempre, sempre hi ha una mà amiga que sap coordinar i dirigir els esforços per anar superant les dificultats.I és que som un poble valent, no ho oblidem. I no oblidem el que vàrem fer l’1-O, perquè allò és una victòria col·lectiva i de país. Ens pertany a tots i a cadascun de nosaltres i a ningú més. No deixem que ningú ho vulgui menystenir ni apropiar-s’ho.I com no, també veiem i ens preocupa la situació en la qual tots plegats hem deixat caure la llengua (una greu equivocació) i assumim la nostra responsabilitat, però també veiem com tots, encara que segurament tard, ens hi estem posant. Perquè sabem que cal revertir aquesta situació, perquè la llengua ha estat i serà el pal de paller de la cohesió del país.Òmnium va néixer fa 62 anys per defensar la llengua en uns moments de màxima dificultat. Els fundadors sabien que hi havia futur per a la llengua catalana, i ara estem convençuts que només amb un estat propi la podem conservar. Som molts, molts els que sabem que això només pot ser d’aquesta manera i que en cas contrari pinten magres. Em voldria abstenir de donar arguments negatius de l’estat i els seus organismes i, per tant, me n’abstindré.La reflexió que vull fer és que SÍ que és possible la República Catalana, no de forma immediata, però és possible si ens ho creiem, ho volem i ens hi posem. A Òmnium ens ho creiem, ho volem, i hi estem posats. I aquest és el nostre objectiu. I tenim molts, molts arguments que justifiquen que aquest és el camí per a un futur millor. Som els 2.600.000 vots de l’1-O els que tenim la força. Som els que hem fet possible una majoria independentista al parlament de Catalunya els que tenim la força.Vosaltres que cada dia lluiteu (us hi poseu) per deixar quelcom millor als fills us pregunteu: i ara què?. Doncs la meva recomanació és, ara més que mai alegria pel futur i anar construint. Com diria en Raimon, als petits tallers a casa o al camp. A Òmnium ho farem treballant com hem fet sempre per la defensa de la llengua catalana en tots els àmbits. Treballant per millorar la cohesió social i per fomentar la cultura catalana. Col·laborant amb totes les entitats amb les quals compartim objectius comuns. Perquè hi estem posats.Per acabar permeteu-me compartir-vos la satisfacció personal que em suposa poder treballar des de l’organització civicocultural més important d’Europa en aquest camí cap a l’Estat propi.A la vostra disposició.Carta oberta als berguedans escrita per Ignasi Montagut, president d'Òmnium Cultural del Berguedà des del gener del 2022. Montagut és empresari berguedà. Actualment, director d'operacions de l'empresa Liven S.A.U., que pertany al grup finlandès Pauling. És conseller de Quality Corn Grain SA. Forma part del consell impulsor de l'Exploratori dels Recursos de la Natura de la UPC. És membre de la Comissió Social del FCB i també presideix l'Associació de vitivinicultors del Berguedà. Graduat en Direcció d'Empreses per l'Escola d'Administració d'empreses de Barcelona i llicenciat en Administració d'Empreses per la Universitat de Nottingham.​