El Visit Gironella es proclama matemàticament campió de Catalunya de rallysprint en classe 3

L'equip de competició, format per Dani Rabaneda i Manel Fernández, s'ha proclamat matemàticamentdesprés de la magnífica actuació en la 60a edició del rally 2000 Viratges, on va obtenir la primera posició en la general i en la classificació de classe 3.Dani i Manel tenien com a objectiu el títol de CL3 i mantenir el lideratge de la classificació general. En aquesta línia, el duet llançava un, on s'anotava el millor temps entre els participants de rallysprint.El Visit Gironella va anotar tots els trams restants en una, a causa de les baixes temperatures en els primers trams del matí, la qual cosa feia que el recorregut fos delicat, sumat també a la brutícia de la pista, que va propiciar molts accidents, alguns d'ells espectaculars, però afortunadament sense conseqüències.Amb aquest contundent resultat, el Visit Gironella s'assegurava el títol de CL3 de manera matemàtica i augmentaven la diferència a 15 punts respecte a l'equip que actualment està classificat en la segona posició de la general, el format per Salvadó Figueras i Sara Velasco, que també van realitzar un bon rally classificant-se en la tercera posició de la general.L'última cursa del calendari serà el, que es disputarà al Circuit de Catalunya, el 18 de desembre. Aquí el Visit Gironella haurà d'administrar l'avantatge en la general per a proclamar-se campions absoluts de Catalunya en rallysprint.