La Generalitat redacta el projecte d'un nou traçat entre Navès i Montmajor

La Generalitat treballa en diversos projectes i estudis per millorar les carreteres C-26 i B-420 entre Navès (Solsonès) i Berga amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat i la seguretat viària i potenciar les connexions entre els municipis d’aquest àmbit. Entre les propostes més sonades hi ha la redacció del projecte actualitzat d’un nou corredor que unirà la C-26 i la B-420 per a millorar el recorregut entre Navès i Montmajor. Aquestes intervencions, que s’executaran per trams, sumaran una inversió de 56 milions d'euros.



El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, ha exposat l’estat d’aquests projectes durant la reunió de la Taula de seguiment sobre la C-26 entre Solsona i Berga que s’ha reunit a Montmajor, amb representants municipals i comarcals. En concret, s'estan desenvolupant actuacions que abasten una longitud de, però que presenten tempos i terminis molt diversos. Totes les propostes estan encara ara en una fase molt embrionària, si se segueixen els terminis previstos, les primeres obres es farien, com a molt d'hora, el 2024.

Nou traçat de la C-26 entre Navès i Montmajor: Territori ha impulsat la redacció del projecte actualitzat del condicionament de la carretera C-26 entre Navès i Montmajor, que consistirà en la construcció d’un nou corredor de 13 quilòmetres i comportarà una inversió estimada de 20 milions d'euros. Es preveu aprovar el projecte el segon semestre de 2024.

Eixamplament de la B-420 entre Montmajor i l’Espunyola: El Departament també està redactant el projecte constructiu per eixamplar i millorar el traçat de la carretera B-420 al llarg de 4,5 quilòmetres de longitud, fins a l’encreuament amb la C-26. L’actuació permetrà ampliar la carretera fins als 9 metres d’amplada, així com suavitzar diversos revolts i millorar la intersecció amb la C-26. El pressupost estimat de l’obra és 8,2 milions d'euros. Es preveu iniciar les obres durant el 2024.

C-26 entre l’Espunyola i Avià: Territori també redacta el projecte constructiu per al condicionament de la C-26 en un tram de 12 quilòmetres entre l’Espunyola i Avià. Aquesta actuació comportarà una inversió estimada en 24,5 milions d'euros. En aquest àmbit, la carretera transcorre per una orografia complexa, amb trams on el pendent pot superar el 6%. L’actuació permetrà eixamplar la carretera, que té actualment sis metres d’amplada, fins a assolir una secció de 9 metres d’amplada. Així mateix, s’inclou la construcció d’una variant al pas de la carretera per l’Espunyola i la millora del traçat de la carretera. Aquest projecte es farà per trams i les primeres obres s'iniciaran durant el 2024.

C-26, Avià – Berga: Està en redacció un nou estudi informatiu per a l’eixamplament i millora de la C-26 en un tram de 3 quilòmetres entre Avià i Berga, amb l’objectiu de minimitzar impactes en l’entorn i atendre a criteris de tractament urbà. Es preveu que l’estudi se sotmeti a informació pública el 2023 i redactar el projecte constructiu el 2024. El pressupost estimat per aquesta actuació és de 3,2 milions d'euros.