El Berguedà instal·larà 10 pàrquings tancats i 40 estacions d'assistència per a bicicletes

Convertir el Berguedà en una "comarca amiga del ciclisme"

disposarà de 10 pàrquings tancats per a bicicletes i 40 estacions d'assistència i manteniment tècnic per ajustar i reparar tota mena de bicicletes. Estaran ubicats en diferents punts de la comarca, a la disposició dels ciclistes que ho necessitin. El Consell Comarcal del Berguedà ja ha tret a licitació el projecte per un import global de. És la primera vegada que la comarca comptarà amb unes instal·lacions públiques d’aquestes característiques. Des de l'ens comarcal defensen que d'aquesta manera "redoblen" la seva aposta per "donar el màxim de facilitats als ciclistes i convertir el Berguedà en un referent per a la pràctica del ciclisme".Elsseran per a bicicletes convencionals i elèctriques. Els ciclistes les podran utilitzar de forma gratuïta, i serviran per al manteniment o petites reparacions. Estaran dotats amb una manxa per inflar les rodes, claus hexagonals (tipus Allen) de diverses mides, claus angleses, descaragoladors plans i descaragoladors d’estrella (mínim 2 mides de cada), així com diverses palanques de roda per poder extreure la coberta de la roda. Tots els components, inclosa la pintura d’aquestes estacions, seran antivandàlics. Entre aquestes 40 estacions, n'hi haurà 10 que disposaran, almenys, d'un. Els 40 punts tenen un pressupost de licitació de 38.720 euros.Pel que fa als, cadascun tindrà capacitat per a 4 bicicletes. Estan concebuts perquè els ciclistes puguin estacionar-hi les seves bicicletes amb seguretat. Per aquest motiu, disposaran d’un. La mateixa estació tindrà unque eviti el vandalisme i el robatori. I també disposarà d’unper a cada bicicleta. Els 10 aparcabicicletes tenen un pressupost de licitació de 48.400 euros.De moment, no s'han detallat els punts. Des del Consell asseguren que els llocs es decidiran "de comú acord amb diferents agents del territori, tenint en compte criteris tècnics i d’equilibri territorial".Des de la conselleria d’Esports i Turisme Actiu,ha defensat l'actuació com "un nou pas per potenciar el ciclisme al Berguedà". El conseller defensa que fa anys que el Consell "aposta pel ciclisme com a pràctica esportiva, per fer salut i com una eina per dinamitzar econòmicament la comarca".Garcia he refermat la seva aposta per convertir el Berguedà en una "comarca amiga del ciclisme": "Dediquem esforços i diners perquè així sigui", i ho ha exemplificat amb accions com la senyalització de ports de muntanya o el Berguedà Bike Day a Coll de Pal