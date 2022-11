Cal Font de Sagàs guanya dos premis al Concurs Nacional d'Hamburgueses d'Olvan

Cal Font de Sagàs ha estat el gran protagonista del, celebrat aquest cap de setmana a Olvan en el marc de la primera edició del festival gastronòmic la Muussegada , dedicat a la divulgació i a la promoció del consum de carn de vedella de les tres races autòctonesCal Font de Sagàs ha estat el productor que s'ha imposat a més categories, en total, dues: ha estat reconegut per la millor hamburguesa dei la deLa vessant més professional del festival era el primer Concurs Nacional d'Hamburgueses de Vedella, en el que hi van participar. Les seves hamburgueses van estar valorades per unformat per cinc persones.A banda de Cal Font de Sagàs, elsde les diferents categories van ser: En categoria hamburguesa carn de vedella bruna eco, Mas Trullàs de Calders (Moianès); categoria hamburguesa de carn vaca bruna eco, Casa Mestrepere de Pobellà (Pallars Jussà); categoria hamburguesa de carn de vedella albera, Mas l'Arbreda de Sant Martí de Llémena (Gironès), i categoria hamburguesa de carn d'anoll albera eco, Baussitges de l'Espolla (Alt Empordà).Al capvespre, unesvan tastar i berenar amb les hamburgueses de carn de vedella autòctona presentades per les ramaderies concursants i el seu maridatge amb vins de la