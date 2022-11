David Font optarà a revalidar l'alcaldia de Gironella el 2023

A sis mesos justos per a les eleccions municipals del maig del 2023, l'alcalde de Gironella, David Font, ha fet públic amb un vídeo a les xarxes, la seva aposta per revalidar l'alcaldia de la vila. De moment, no ha avançat cap nom de l'equip de persones que l'acompanyarà ni el nom de la formació que defensarà, així mateix ho ha confirmat Font a NacióBerguedà.



𝗧𝗿𝗲𝗯𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿. És el que hem fet en la última dècada. Ara és el moment de refermar el compromís, Per això, el proper 28 de maig de 2023, agafo de nou el repte, treballant per construir plegats la 𝗚𝗶𝗿𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿.

En el, Font treu pit de l'experiència acumulada per construir una Gironella "del futur": "Amb la mateixa il·lusió del primer dia, amb l'experiència acumulada dels últims 12 anys i amb un projecte renovat per deixar els serveis i els equipaments de la Gironella del futur, agafo de nou el compromís de ser el vostre alcalde", explica., després de passar mig mandat com a regidor. Des de llavors, ha guanyat totes les eleccions. El 2011 i el 2015 sota les sigles de Convergència i Unió (CiU) i el 2019 sota el paraigua de Junts per Gironella. Ell és militant del, la formació que el 2020 va trencar relacions amb Junts per Catalunya. De moment, Font no ha avançat sota quines sigles defensarà la seva candidatura. En aquest sentit, ha explicat a NacióBerguedà que "s'està treballant" en aquesta qüestió i en l'elaboració de la llista, que comptarà amb perfils continuistes i altres cares noves.