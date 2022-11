Marc Marginet renuncia a l'acta de regidor a l'Ajuntament de Berga

Nous moviments dins l'òrbita de Junts per Berga. El número 2 de la formació a les municipals del 2019, Marc Marginet, renunciarà al càrrec de regidor a l'Ajuntament de Berga durant el ple municipal d'aquest dijous, 1 de desembre.



En declaracions a NacióBerguedà, Marginet ha explicat que plega per "motius personals". Marxa de manera "unilateral" i amb una sensació de "frustració" i "impotència" per com ha funcionat la legislatura: "L'he viscuda com el fracàs de la política local, s'ha avançat en molt pocs temes. Arribarem a la campanya electoral i tornarem a parlar dels mateixos problemes. Estem estancats políticament", ha lamentat.

Marginet ha recordat que va formar part de la llista de Junts com ai amb la voluntat de "sumar i trobar punts en comú amb tots els representants del ple municipal, per sobre de les sigles polítiques". A parer seu, això no ha estat possible, i creu que amb un, el marge d'actuació de l'oposició "és molt limitat"., ha dit Marginet, que tampoc es veu "preparat" per assumir els pròxims mesos de. A partir d'ara, dedicarà més hores al teixit associatiu de la ciutat -d'on participa des de fa anys- i d'on pensa que podrà "aportar més" i serà "més fàcil" construir en favor de la ciutat i la comarca.Des de Junts per Berga, Ramon Caballé , regidor i cap de llista de la formació a les municipals del 2023, ha mostrat "respecte" per la decisió de Marginet, de qui ha destacat "la dedicació i l'esforç" en qüestions com "la consulta entorn la festa de Els Elois o la defensa del projecte de Ràdio Berga".El partit ha explicat a NacióBerguedà que estudia el relleu de Marginet. Junts per Berga haurà de recórrer, com a mínim, al, ja que la resta de candidats van renunciar a l'entrada com a regidors perquè Caballé (número 12) fos el substitut de(número 7).Així, els possibles relleus de Marginet són, per ordre de llista: Marina Riu Suades, Lluís Camprubí Rota, Mireia Vaz Bustos, Georgina Casals Capdevila, Soufiane El Allaoui Dhiman, Jordi Travé Muntada, Maribel Iglesias Traserra, Pep Pla Casadesús, Joan Núria Rigola Junoy. La previsió és que la persona substituta prengui el càrrec durant el