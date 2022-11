El Berguedà presenta el nou protocol per a l'abordatge integral de les violències masclistes

Almenys 68 dones berguedanes van patir violència masclista

Els precedents del nou protocol

El nou protocol per a l'abordatge integral de les violències masclistes del Berguedà s'ha presentat aquest dilluns al matí en una jornada formativa per a professionals a la Torre de l'Amo de Gironella. El document se centra a intervenir en: detecció, atenció, recuperació i reparació.Els més de 40 assistents a la jornada han rebut una formació específica dels circuits que marca el protocol per tal que la implementació d’aquest sigui el màxim d’eficient. El nou document determina un model d’intervenció en xarxa queper abordar qualsevol situació de violències masclistes, des d’una mirada amplia i integral que posi al centre els drets de les dones.El nou protocol també vol anar més enllà de la violència en l’àmbit de la parella, per aquest motiu, també inclou altres àmbits i formes de violència, com les. D’aquesta manera, es vol arribar a un model conjunt que incorpori tots els eixos d’actuació, en les fases i en els tipus de violències.El ple ordinari del Consell Comarcal del Berguedà del passat 26 d’octubre vael nou protocol amb la voluntat de millorar la intervenció per l’erradicació de les violències masclistes. Aquest ha de ser una eina que estableixi tots els mecanismes per garantir una intervenció coordinada i que permeti assegurar la prevenció, detecció, atenció i recuperació de les dones, així com dels infants i persones a càrrec que hagin viscut algun tipus de violència.Segons dades de la "Macroencuesta de la violencia contra la Mujer 2019 de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género", unde les dones catalanes han estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al llarg de la seva vida. A partir de les dades del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’any 2021 es van atendre aper delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, un increment del 27% respecte a l’any anterior. Les víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella van serPel que fa a la comarca del, el Servei d’Informació i atenció a les dones del Berguedà durant l’any 2021 va atendre 68 dones en situació de violència masclista, i 14 menors fills i filles d’aquestes dones., el Consell Comarcal del Berguedà va dotar-se d’un protocol per l’atenció de les dones que patien la violència masclista., també va estar vigent el Pla Estratègic de Polítiques de Dones del Berguedà.es va impulsar un protocol per actuar davant les violències sexuals als espais d’oci nocturn de la comarca amb la finalitat de generar corresponsabilitat en la lluita contra les agressions masclistes. Ara, revisant i actualitzant el pla del 2021, es posa en marxa el Protocol per l’abordatge integral de les violències masclistes al Berguedà.