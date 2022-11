Els Bombers rescaten de matinada dos escaladors atrapats al Pedraforca

Dos escaladors van quedar atrapats mentre feien la ruta de la Gran Diagonal, al, aquest dissabte a la tarda. L'avís el van donar a les 18.20 hores, però no va ser fins ben entrada la nit, a les, que els Bombers van poder localitzar-los.Efectius delvan posar els dos muntanyencs en zona segura i els van ajudar a baixar. Al voltant de les, van poder arribar al peu de via i iniciar el descens fins al vehicle. Els dos excursionistes van resultarPoques hores després, diumenge al matí, els Bombers van realitzar una nova operació a la zona. Al, van rescatar dues persones a punt de caure per un precipici.