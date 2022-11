Agenda del cap de setmana al Berguedà

Dissabte, 26 de novembre

Berga celebra els concerts suspesos de les Barraques de Patum. El pavelló vell acollirà les actuacions musicals d'Esperit de Vi, Pirat's Sound Sistema, Brams, DJ Siles i PD Toni Malé. Totes les entrades s'han exhaurit i només se'n posaran a la venda a mesura que les persones abandonin el recinte."Desencaixats", un documental realitzat pels berguedans, Carles Seuba i Guillem Escriche, i el valencià Juanjo Muñoz, que explica l’afusellament de divuit berguedans, el 5 de febrer de 1939, i indica on van ser enterrats. Els autors centren el documental en el testimoni de cinc veïns, la majoria eren nens el febrer de 1939, que reviuen els seus records davant la càmera. La projecció es completarà amb un col·loqui que comptarà amb les intervencions de Carles Seuba, guionista i realitzador del documental; Carme Boixader, exalcaldessa de Capolat, promotora de la realització del documental; i l’historiador Martí Picas.Ruta per alguns dels indrets del Berguedà i el Solsonès visitats en la 1a missió de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya l’estiu del 1922, amb música de la Berguedana D'altra banda, aquest dissabte, 26 de novembre, també se celebraran els concerts suspesos de les Barraques de Patum. El pavelló vell acollirà les actuacions musicals d'Esperit de Vi, Pirat's Sound Sistema, Brams, DJ Siles i PD Toni Malé. Totes les entrades s'han exhaurit i només se'n posaran a la venda a mesura que les persones abandonin el recinte.Folklore Total. Inici de la ruta al Forn de l’Aiguadora (C-26 km. 119, 08612 Montmajor) a les 10h del matí. El recorregut serà de 20 km aproximadament, que cadascú farà amb el seu cotxe i acabarà a la masia El Pujol, fent 5 parades.Informació i inscripcions a berguedanafolktotal@gmail.comConcurs Nacional d’Hamburgueses de Vedella. Amb la direcció tècnica d’Oriol Rovira, xef d’estrella Michelin al restaurant Els Casals, de Sagàs. És un espai de degustació de les hamburgueses i tast de vins de la DO Pla de Bages. Es podràparticipar al concurs en la categoria del vot popular.Actuació de Pep Poblet al Passatge Maria Mercè Marçal (davant l’Escola Bressol). També hi haurà tallers, jocs, circuit amb tractors de pedals i altresactivitats pels infants.: Presentació de l’Hamburguesa Olvan, creada especialment per l’esdeveniment per Ada Parellada, xef i comunicadora coneguda pel restaurant barceloní Semproniana i guardonada amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en el món de la restauració.: Sopar amb rostida a l’estil "asado argentí" amb la seva salsa chimichurri, i variat d’hamburgueses. Tot plegat, acompanyat amb vins de la DO Pla de Bages i música en directe amb Funk Station. Lloc: Pista poliesportiva

Diumenge, 27 de novembre

Ball amb Duet Acordies.Epopeia romàntica sobre tres amics que es veuen embolicats en una de les trames secretes més impactants de la història dels Estats Units. Basada en fets que es barregen amb ficció.Avui en dia els Fets de Fígols de 1932 encara ressonen com un record intens per a la història de la mineria al Berguedà. Una revolta que va permetre instaurar el comunisme llibertari i que arribaria a diferents pobles de l’Alt Llobregat, però que el govern de la república reprimiria de forma ràpida i contundent. Aquest 2021, el grup Tràfec-Teatre, tornarà a recuperar aquells fets i els seus espais. Es tracta d’una visita que segueix els passos de la revolta, les places i els carrers, tots aquells espais patrimonials que ens expliquen com era el dia a dia de tota aquella gent que vivia a l’entorn de la mina i a la colònia industrial. Espais, personatges i les seves històries, que transportaran als visitants cap a una època on el pa pels fills es guanyava amb esforç, suor i a vegades amb la mort.E-mail de reserves: m.cercs@diba.catEsmorzar popular d'hamburguesa i guisat de vedella. Lloc: Pista poliesportivaObertura del Mercat de productes del Berguedà. Amb parades dels diferents productors del Berguedà. Lloc: Davant la pista poliesportivaTaller de cuina infantil · Elaboració d’un plat amb vedella amb l’Anna Fornell.Lloc: Pista PoliesportivaElaboració guiada d’una recepta de guisat ràpid de vedella a càrrec de Marc Puig-Pey, xef responsable de cuina de la Fundació Alícia.Taula rodona: Avancem cap a la sobirania alimentària. La vedella dels nostres ramaders en el context rural i gastronòmic actual, a càrrec de la Fundació Alícia. Lloc: Passatge Maria Mercè Marçal (davant l’Escola Bressol)Maridatge del guisat de la Fundació Alícia amb un vi sorpresa específicament seleccionat de la DO Pla de Bages, a càrrec de Gintònic.cat. Lloc: Pista PoliesportivaActuació de Lo Pau de Ponts. Presentació de la cançó de Lo Pau de Pontsdedicada a la Muussegada d’Olvan. Lloc: Passatge Maria Mercè Marçal (davant l’Escola Bressol)Cúpula inflable Gustum i jocs formatius, a l’Ateneu d’Olvan.Visitem la ramaderia d’Olvan, amb sortida amb tractor des de la Plaça Rodona.Circuit amb tractors de pedals i altres activitats pels infants a la Plaça Rodona.Més informació muussegada.cat Gran ball amb Enric Carreras. A la mitja part, es farà una quina.