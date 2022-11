Cal Marmi, Cal Font i Vallnova participen dissabte a Olvan en el Concurs Nacional d'Hamburgueses de Vedella

Programació de la fira

ja ho té tot a punt per convertir-se aquest cap de setmana en l'aparador de referència de la carn de vedella autòctona de Catalunya. El plat fort de la fira deserà el dissabte a la tarda, amb la celebració del, que ja compta amb la inscripció ded'arreu del país, entre els quals hi ha tres del Berguedà:. Un jurat popular i tècnic degustaran la seva carn i determinaran quina és la millor de Catalunya.és una iniciativa que neix de l'Ajuntament d'Olvan, les tres associacions de races de vedella autòctona de Catalunya i el restaurant els Casals, i que ofereix un cap de setmana ple d'activitats lúdiques, entre dissabte i diumenge, relacionades amb la ramaderia, el món de pagès i el producte local. El certamen vol posicionar el, que compta amb tres races al país: la Bruna dels Pirineus, la de l'Albera i la Pallaresa.El programa de la fira començarà dissabte 26 de novembre amb el concurs d'hamburgueses al passatge Maria Mercè Marçal, a les sis de la tarda, i anirà acompanyat de l'actuació musical de. En acabat, a les vuit del vespre, es farà unper presentar l'Hamburguesa d'Olvan, creada especialment per l'esdeveniment per, xef i comunicadora del restaurant Semproniana i guardonada amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en el món de la restauració. Tot seguit, s'oferirà una l'estil "asado argentí" a la pista poliesportiva. Durant tota la tarda, també hi haurà tallers, jocs, un circuit amb tractors de pedals i altres activitats pels infants.El diumenge, 27 de novembre, arrencarà amb unamb hamburguesa i guisat de vedella a la pista poliesportiva, que serà la prèvia a l'obertura del, davant la pista. Al mateix espai, a les onze del matí, es farà una càrrec de l'Anna Fornell. Paral·lelament, el xef de la Fundació Alícia, Marc Puig-Pey, elaborarà unaLa mateixa fundació ha organitzat a continuació unasota el nom "Avancem cap a la sobirania alimentària", que es farà al passatge Maria Mercè Marçal. A les dotze del migdia, a la pista poliesportiva, s'oferirà unde la Fundació Alícia amb un vi sorpresa específicament seleccionat de la DO Pla de Bages, a càrrec de Gintònic.cat. Tancarà el programa d'activitats el showman, que interpretarà una cançó dedicada a la Muussegada. Paral·lelament, durant tot el matí hi haurà una cúpula inflable i jocs formatius a l'Ateneu d'Olvan, i activitats infantils i una visita amb tractor a la ramaderia d'Olvan a la plaça Rodona.