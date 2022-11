L'artista Angelina Vilella rep el Premi d'Honor de Cultura del Berguedà 2022

Artista polifacètica

Gala de lliurament dels premis

Guanyadors de les darreres edicions

L’artista(Berga, 1948) ha estat distingida amb elpel Consell Comarcal dins dels Premis de Cultura, que enguany arriben a la seva cinquena edició. El guardó reconeix la trajectòria d’una persona o entitat berguedana amb unVilella és un motor cultural de Berga. Va ser directora i professora de la desapareguda. També va dirigir, entitat a la qual ha estat vinculada gairebé tota la seva vida amb diferents responsabilitats i participant en diversos muntatges en les darreres dècades, inclosos els Pastorets. També ha impartita centenars d’alumnes berguedans de diferents escoles. Persona inquieta, va impulsar una associació per ensenyar arts plàstiques,És una artista polifacètica que, com la pintura, el dibuix o la caricatura, però també fa nines i ninots amb pasta de paper, entre d’altres. Vilella també és coneguda perquè va ser ladurant tretze anys, fins a l’any 2003.Continua vivint al, espai en el qual ha abocat la seva creativitat a l’hora de fer decoracions com les del, festa en la qual participa activament i forma part de la comissió organitzadora. També és l’autora de les tresi altres complements de la cavalcada reial.Angelina Vilella és autodidacta. Va haver de compaginar la feina a les botigues de la seva família amb les seves inquietuds artístiques. Va aprendre a pintar amb 25 anys, quan ja era casada i tenia dos fills. Es considerada una deixebla deEs calcula que ha fet més deal llarg de la seva vida entre les quals una de pintures del romànic al claustre de Saint-Lizier a l’Arièja. Conserva els més de 2.000 pinzells que ha fet servir fins ara.La gala de lliurament dels premis serà el dissabte 10 de desembre, a les sis de la tarda, alde Castellar de n’Hug. Serà retransmesa en directe per Televisió del Berguedà. Durant la cerimònia es lliurarà el premi d'Honor, el premi a la Difusió Cultural i el premi a la Creació Artística.els Premis de Cultura del Berguedà van lliurar el premi d’Honor al mestre Josep Pons, el de Creació Artística fou ex-aequo per l’Associació Vocal Berguedana i Esteve Amills Sisó, mentre que el premi Difusió Cultura va ser pels Castellers de Berga.el premi d’Honor va ser per l’artista Joan Ferrer. El premi a la Difusió Cultural se’l va endur la Cobla Berga Jove mentre que el premi a la Creació Artística fou per a l’obra "El Silenci dels Telers"., mossèn Ramon Viladés va ser reconegut amb el premi d’Honor, l’Associació Teatral La Farsa va assolir el premi a la Difusió Cultural i La Melanzana Ensemble va aconseguir el Premi a la Creació Artística.el Premi d'Honor va recaure en l’escriptor i mossèn Climent Forner, l’entitat La Closca va rebre el Premi a la Difusió Cultural i el muralista Nil Safont – SlimArt va rebre el premi a la Creació Artística.