Borredà reclama al Govern una partida en els pressupostos per renovar la C-26 fins a Berga

L'alcalde de Borredà,, ha enviat una carta al conseller de Territori de la Generalitat,, reclamant-li la fixació d'una partida econòmica en els pressupostos catalans del 2023, destinada a l'execució del projecte de renovació del tram de la C-26, entreEn un comunicat, l'alcalde explica que aquest tram d'unspresenta "greus problemes de seguretat", degut a l'estretor i a les múltiples corbes que fan "inviable" la circulació de. També assenyala el "mal estat" del ferm de la carreta. Tot plegat, segons Solanellas, comporta "la pèrdua d'empreses i l'increment de transport de materials".De fet, tots aquests problemes que relata l'alcalde ja van donar peu a la petició de prohibir el pas de vehicles de grans dimensions, entre per diversosque havien quedat atrapats en revolts complicats, i que obligaven a tallar la circulació en els dos sentits de la marxa durant hores "No té lògica que una carretera intercomarcal, que porta per nom, no pugui absorbir el trànsit habitual entre capitals de comarca", defensa Solanellas. És per aquest motiu que reclamen "fer realitat el compromís donat fa anys enrere", fent referència al projecte executiu aprovat i elaborat pel departament de Territori en temps del consellerdurant l'època del tripartit i, llavors, com a representant del PSC, (ara és conseller d'Universitats per ERC).L'alcalde de Borredà "confia" que la seva reclamació sigui atesa pel conseller Fernández i insta a posar en pràctica "la promesa" feta anys enrere. Per això, reclama que s'afegeixi el projecte en els: "És un moment especialment adequat", remarca l'alcalde.