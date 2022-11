L'Estany Clar rep una allau de mostres de suport després de perdre l'estrella Michelin

ha rebut una allau de mostres de suport després de no revalidar l'estrella Michelin que va aconseguir el 2004 . La notícia ha empès molts clients a expressar el seu afecte cap a la cuina del restaurant de Cercs i als seus propietaris. Així ho ha fet públic el mateix negoci a través de les xarxes socials, on també ha compartit unon explica que inicia una nova etapa: "Ara és hora de prendre'ns la vida diferent"L'aposta és: "Sou les nostres estrelles, per això, seguirem cuidant-vos tant com vosaltres feu", asseguren. També se centraran a "donar pas a noves generacions de cuiners i encomanar la passió i il·lusió que portem dins". En tot, expressen "un agraïment de tot cor" pel reconeixement de la seva feina culinària, des de l'any 1987, en el dia a dia, i des del 2004 i fins al 2022 amb l'estrella Michelin.El restaurant ha compartit a les xarxes socials lesque alguns clients els han fet arribar: "Per nosaltres seguireu sent boníssims i uns dels millors restaurants de Catalunya", "Sou els millors", "Gràcies per ser com sou", "Sou únics"... són alguns dels missatges que els propietaris han rebut aquests últims dies.