Mercat de Nadal de Gironella: horari i com arribar

Dates i horari del Mercat de Nadal de Gironella

11 a 14 hores i 15.30 a 21 hores: Els dies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 i 18 de desembre.

Els dies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 i 18 de desembre. 15.30 hores a 20 hores: Els dies 16, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre, i els dies 2, 3 i 4 de gener.

Els dies 16, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre, i els dies 2, 3 i 4 de gener. 11 hores a 14 hores i 15.30 a 20 hores: Els dies 24 i 31 de desembre, i el dia 5 de gener.

Com arribar al Mercat de Nadal de Gironella

Les parades se situaran a la plaça de l'Estació. Foto: NacióBerguedà

Tot el que pots trobar al Mercat de Nadal de Gironella

L'objectiu és atraure persones perquè coneguin el municipi i la comarca. Foto: NacióBerguedà

Gironella es convertirà durant tot el desembre i part del gener en. L'Ajuntament repeteix la fórmula del, estrenada l'any passat amb un gran èxit d'afluència i un retorn molt positiu dels veïns. La plaça de l'Estació de Gironella tornarà a omplir-se de parades entre el. Enguany n'hi haurà una vuitantena durant elsLa proposta d'aquest any incorpora algunespel que fa a les parades, la programació i els horaris. L'objectiu, segons explica l'alcalde, és reforçar la potencialitat del mercat i situar al centre del mapa Gironella, el Berguedà i el seu teixit comercial durant les festes de Nadal.del Mercat serà el pròxim dissabte 3 de desembre, coincidint amb l'encesa de llums nadalenques a la vila de Gironella. L'acte serà retransmès per Televisió del Berguedà en directe. Des de llavors, obrirà durant 21 dies amb els següents horaris:coincidirà amb l'arribada dels reis mags a Gironella, el dia 5 de gener. Ses majestats es passejaran pel Mercat on rebran els infants de la vila. El mercat tancarà definitivament les portes a les 8 del vespre.El Mercat de Nadal de Gironella se celebrarà, com l'any passat, a la, situada entre l'avinguda Catalunya i el carrer Farguell. Enguany, des de l'Ajuntament s'han reforçat algunes zones d'aparcament per evitar problemes de circulació a la vila. És per això que des del consistori es demana als veïns, en mesura de les seves possibilitats, anar a peu al mercat.se'ls demana evitar l'aparcament al centre de la vila, on hi ha poques places d'estacionament. Des de l'organització recomanen fer-ho entorn de la zona de la piscina municipal i del pavelló poliesportiu, a, a unsde la plaça de l'Estació.El Mercat comptarà ambque es dividiran en. Cada setmana rotaran les 21 parades de la plaça de l'Estació, d'aquesta manera, els assistents podran repetir la seva visita cada setmana amb nous paradistes.Hi haurà tota mena de productes artesans i alimentaris, joguines infantils, joieria o parades del comerç local. Enguany, una de les novetats és la incorporació de dues parades gastronòmiques amb servei de bar, a càrrec de la restauració local. A més, alguns estands oferiran xocolata desfeta i xurros als visitants. Consulta aquí El Mercat tindrà. S'ha programat una cartellera amb concerts, tallers infantils i de tions, i propostes musicals i de ball. Dins d'aquesta programació també s'hi sumen els actes de la(8 de desembre), que omplirà la plaça de la vila de parades gastronòmiques amb ofertes de formatges, mel, xarcuteria i el tradicional tast del blat de moro escairat. A més, a la tarda, a l'espai Santa Eulàlia, hi haurà unamb l'osonenc que fa uns dies va ser reconegut com a millor xocolater del món, Lluc Crusellas.