La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà dedica el calendari solidari a les persones voluntàries

1.000 calendaris a la venda

. La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà dedica eld'enguany "a totes les persones voluntàries que han donat continuïtat i han fet créixer" l'entitat durant els. La presidenta de la Fundació,, ha recordat "l'empenta dels voluntaris" que van fer néixer l'entitat, i ha agraït l'acompanyament i la col·laboració "de moltes persones" durant el mig segle d'història.El calendari està compost per"de vivències significatives" amb persones que han ajudat i estimat l'entitat i usuaris de l'Escola d'Educació Especial Santa Maria de Queralt i el Taller Coloma. Les imatges s'han fet a lade Puig-reig, que patrocina el calendari coincidit que aquest any, també celebra els seus 50 anys. El gerent de l'empresa,, ha destacat "la feina essencial que la Fundació fa a la comarca".Les fotografies són obra de, que col·labora des de fa anys amb el calendari., membre de l'agrupació, ha agraït "la confiança" de la Fundació i ha destacat "l'espectacularitat" de les fotografies d'enguany. Per la seva banda,, dissenyadora del calendari, ha detallat que ha afegit alguns elements a les fotografies per donar-los un to "més festiu i divertit", en referència a la celebració dels 50 anys de la Fundació.La presentació del calendari solidari es farà el diumenge, 27 de novembre, a les sis de la tarda,. L'acte donarà el tret de sortida a la celebració dels 50 anys de la Fundació i estarà conduït pel periodista de Televisió del Berguedà,que comptarà amb la col·laboració de. Durant la cerimònia hi haurà diverses sorpreses, actuacions musicals i un espectacle del ninotaireLa Fundació ha preparat un programa ple d'activitats durant tot un any , fins al novembre del 2023, per commemorar el mig segle d'història. Entre les que ja va avançar, hi ha la participació en els Pastorets de Berga, a La Corrida de Puig-reig, a la Festa de l'Arròs de Bagà, la celebració de la Milla a Gironella o la celebració de la Patum de l'Escola de la Llar a la plaça de Sant Pere. La resta d'activitats, s'aniran detallant a mesura que avancin els mesos.En total, es posaran a la venda 1.000 calendaris a partir d'aquest dilluns i fins a exhaurir existències, al preu de. Es podran comprar en diversos establiments de Berga i la comarca. En acabat l'acte de diumenge, ja hi haurà algunes unitats a la venda per als assistents.