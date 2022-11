L'ACA invertirà 16 milions d'euros en la construcció d'una vintena de depuradores al Berguedà

Pla Comarcal d’Adaptació al Canvi Climàtic del Berguedà

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té previst invertir 16 milions d’euros fins al 2033 en 20 noves depuradores al Berguedà. Concretament, 9,9 milions d’euros s’invertiran fins al 2027 i 6,1 fins al 2038. Així ho ha explicat, director de l’ACA, davant del consell d’alcaldes, reunit a Castell de l’Areny aquest dimecres.Samuel Reyes i, directora de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’Agència Catalana de l’Aigua, han detallat el, que preveu construir depuradores residuals a. Es tracta de Vilada, Castell de l’Areny, Saldes -que inclou Feners i Maçaners-, Montclar, Olvan i Cal Rosal, Sant Jaume de Frontanyà.També a, com l’Ametlla de Merola, Cal Riera i Cal Vidal (Puig-reig), i nuclis com el de Sorribes (Gósol) o Gargallà (Montmajor), Torre Piquer, Graugés i la Plana (Avià), Espinalbet (Castellar del Riu), les colònies de Viladomiu Nou i Vell i Cal Bassacs (Gironella), l’Ametlla de Casserres (Casserres), Malanyeu (La Nou).A més, preveude Cercs -municipi on es preveu depurar les aigües residuals dels habitatges de Sant Josep-, Montmajor i Gironella, i millores a la de Berga i la Pobla de Lillet.El consell d'alcaldes també ha posat sobre la taula el Pla Comarcal d’Adaptació al Canvi Climàtic del Berguedà (PCACC), que elabora la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, els ajuntaments hauran de: identificar les accions supramunicipals a realitzar de manera conjunta o coordinada, engegar estratègia pròpia d’adaptació, identificar accions concretes on el municipi pot actuar, així com tenir una avaluació preliminar de la vulnerabilitat al canvi climàtic.El Consell Comarcal s’ocuparà de coordinar i impulsar aquesta tasca. L’objectiu és tenir un, que inclogui les accions municipals i supramunicipals que es proposen dur a terme. Actualment, els tècnics estan fent la recollida i anàlisi d’informació amb dades socioeconòmiques i climàtiques de la comarca.