​La temporada de la tòfona negra serà «dolenta» per les altes temperatures i la manca de pluges

Preus més cars

Obrir les portes de les explotacions

La tòfona negra, tant la silvestre com la de cultiu, afronta. El 15 de novembre va arrencar oficialment la campanya hàbil de recollida i alguns tubericultors alerten que més de la meitat dels productes que han collit estan "tocats". És el cas deque lamenta que "els cinc mesos de temperatures elevades no han donat treva". De fet, la producció de tòfona silvestre ja fa anys que és testimonial, però la sequera extrema també està afectant la de cultiu, que es rega, i els productors s'estan replantejant les estratègies de gestió. Enguany es preveu queLa producció de tòfona negra silvestre fa anys que experimenta undegut, principalment, a la manca de pluges i altres factors com l'estat dels boscos. Per això, enguany no sorprèn que les previsions per la campanya de tòfona silvestre siguin dolentes. En canvi, sí que preocupa que també ho siguin les de la tòfona de cultiu. El responsable del grup de micologia i tubericultura del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) Daniel Oliach , explica que "hi ha hagut unes temperatures molt altes des del mes de maig i una manca generalitzada de precipitacions" que ha provocat que la tòfona de conreu també se n'hagi ressentit.De fet, Oliach exposa que algunes plantacions de tòfona encara no tenen sistema de reg i, les que sí que en tenen, davant de sequeres tant perllongades hauran de buscar noves estratègies. "Ens falta coneixement de com hem de gestionar el reg i com ens poden afectar temperatures tant elevades que provoquen una evaporació de l'aigua molt ràpida", admet l'expert. De fet, considera que s'haurà de fer una combinació entre el reg i la densitat arbòria per "buscar zones d'ombreig i sistemes que permetin estalviar aigua davant del context en què estem".En Pere Muxí és tubericultor de Sota Terra, una empresa que produeix i ven tòfones, patates i pomes ecològiques. Assegura que, des que han pogut començar a collir, "més de la meitat de les tòfones no estan bé perquè han patit en el seu desenvolupament". De fet, Muxí explica que han passat cinc mesos amb temperatures molt elevades i amb "pics de temperatura positius 14 graus per sobre a l'any passat". Per això, considera que aquesta campanya se'n veurà ressentida tant la quantitat com també la qualitat., el doble que el 2020. Tot i que encara és una xifra petita en comparació a la resta de l'Estat, on es cullen un centenar de tones anualment, Oliach diu que a Catalunya es fa tòfona "de molta qualitat". Creu que s'ha d'aconseguir un "mínim de producció" perquè els restaurants i consumidors puguin consumir tòfona de proximitat. "Sense sector primari no tenim relat", exposa Oliach. Ara mateix hi ha unes, tot i que algunes plantacions encara són molt joves i tot just comencen a produir.L'escassetat de tòfona provocarà que enguany els preus d'aquest producte siguin més cars. Oliach explica quetot i que diu que són "molt variables" en funció de l'època de l'any. "No és el mateix la tòfona de principis de temporada que la tòfona que pots trucar just abans de Nadal o al gener, que és de molta qualitat", relata. Per la seva banda,augura queen determinats moments. Creu que aquesta situació "no fa cap favor" al sector perquè "posa por" a la gent. En aquest sentit, recorda que el consumidor pot menjar tòfona per 20 o 25 euros, ja que amb pocs grams en tenen prou.Des del CTFC veuen molt important fer. Daniel Oliach considera "fonamental que els productors obrin les portes de les seves explotacions perquè els cuiners, per exemple, puguin veure com es cultiva la tòfona, quines inversions hi ha al darrere o la qualitat del producte. De fet, l'-amb 150 associats-, fa anys que treballa en aquesta línia per mostrar la feina que fan els productors, ensenyar a saber diferenciar les tòfones bones o conscienciar de la importància de comprar en llocs de confiança.