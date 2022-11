Òmnium Cultural enceta a Berga un cicle de converses per reactivar l'independentisme

Berga serà el punt de partida de la campanya, unes converses impulsades perque recorreran tot el país per conèixer les diferents veus que treballen des d'àmbits diversos en la construcció d'un país més just i lliure. La finalitat de tot plegat ésL'entitat independentista vol fer-ho: des de la llengua, la cultura i la cohesió social, però també des de les entitats del tercer sector, el món empresarial, les entitats juvenils i els sindicats. "Cal conèixer, visibilitzar i posar en valor la infinitat d'iniciatives i reptes que se'ns plantegen a nivell de país per poder-los abordar, cada dia, amb la implicació de més gent", defensen.L'acte d'inici de la campanya se celebrarà el pròxim dilluns, 28 de novembre, a les set de la tarda, al. Hi intervindran, membre de la Junta Nacional d'Òmnium i exconseller de l'Interior de la Generalitat;, corredora de muntanya;, ambientòleg, soci treballador de l'Arada Creativitat Social i president al Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, i, emprenedora agroalimentària i membre de la junta de l'Associació d'Empresaris del Berguedà. La conversa estarà moderada per, escriptor i membre de la junta territorial d'Òmnium.