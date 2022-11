Puig-reig estrena el primer Pump Track del Berguedà

Puig-reig estrena el primerdel Berguedà, una instal·lació per a la pràctica lúdica de l'esport amb. El nou espai ja està obert als veïns i s'inaugurarà aquest pròxim dissabte, 26 de novembre, a les 4 de la tarda, amb unaamb experts en aquestes disciplines.L’Ajuntament de Puig-reig pretén que aquesta instal·lació sigui un espai per a la, i no competitiva, adreçada a usuaris de totes les edats. El Pump Track està ubicat en un espai d’unssituat al final de l'avinguda 1 d’octubre, en direcció al polígon industrial La Sala. Paral·lelament, el consistori treballa peresportiva, amb l’objectiu que sigui un espai exterior molt més agradable pels usuaris i esdevingui un punt de trobada de diferents col·lectius.I és que un dels propòsits de l’Ajuntament de Puig-reig és continuar obrint nous espais del municipi als veïns i habilitar-los de la millor manera perquè tothom en pugui gaudir. Concretament, amb la construcció del Pump Track, esen direcció al polígon industrial, que actualment ja és una zona de passeig per a molts veïns.Pròximament, s’iniciaran lesper tal que les persones tinguin un pas adequat i agradable per arribar a l’espai o simplement per poder passejar per la zona. També s’hi instal·laran bancs i taules i s’està estudiant la reubicació, en aquest punt, de l’Espai Jove exterior de Puig-reig, situat actualment davant la biblioteca.El pressupost per a la construcció de la instal·lació és de, a la qual s'hi han d'afegir les despeses originades per a l’adequació del terreny, la instal·lació de l’enllumenat corresponent i la posterior adequació de l’espai, treballs realitzats amb recursos propis.