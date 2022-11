La mina de petroli de Guardiola de Berguedà reobre al públic després de cinc anys tancada per una esllavissada

Estalactites a les parets de la mina. Foto: Joan Obiols

Un bassal de petroli que s'omple a partir de les gotes que regalimen de les parets. Foto: Joan Obiols

El bacteri que es menja el petroli és de color blanc. Foto: Joan Obiols

Visites i entrades

reobre les portes a les visites del públic aquest dissabte, 26 de novembre, després d'estar tancada els darrers cinc anys per unaa la galeria principal. La reobertura ha estat possible després dels treballs de restauració i protecció que ha dut a terme. El cost total de les obres ha estat de, finançats a través delen el marc del Pla de Foment del Turisme.L'explotació minera es va tancar l'agost del 2017 per precaució, quan s’hi van detectar despreniments de pedres del sostre d’una de les galeries i també de parets. Un estudi de l'va determinar una sèrie de mesures correctores per assegurar les diferents galeries. Els treballs no es van iniciar fins a finals del 2021 perquè no es trobaven vies de finançament, segons ha explicat l'alcalde de Guardiola i president del Consell Comarcal,han sanejat les parets més malmeses, on s'hi ha col·locat unaper evitar la caiguda de pedres. A més, s'ha aprofitat per millorar la il·luminació de dins la mina, amb una nova instal·lació de. Per últim, s'hi han instal·lat unsper analitzar la qualitat de l'aire i assegurar els nivells òptims d'oxigen pels visitants.a l'Estat espanyol i gairebé al món, només es té constància d'una altra similar a Europa. Es tracta d'una explotació minera que va obrir el, però que de seguida va tancar. Els miners treballaven a pic i pala, i extreien les pedres plenes de petroli per liquar-lo amb l'escalfor i extreure'n el cru. Es calcula que per cada tona de pedres, els treballadors extreien entreEl jaciment el formendirectament a la roca, i representen el testimoni de la revolució industrial a la comarca. La mina manté tota l'essència del seu passat, tal com la van deixar els miners un cop va ser abandonada. De fet, a les parets, encara s'hi pot veure els talls que havien fet els treballadors amb els pics, i s'hi troben algunes de lesque feien servir per transportar les pedres. A les parets, els visitants encara podem apreciar com hiL'explotació, que es troba als peus del, actua com a habitat per a diferents espècies de, com uns ratpenats protegits que viuen en una galeria restringida al públic; també hi ha salamandres i amfibis diversos. La mina de Riutort té una particularitat que la fa única al món: s'hi troba un. De fet, és un dels grans atractius de la visita, ja que es pot veure com actua a simple vista.Josep Lara ha explicat que l'empresai lafa anys que l'estudien per utilitzar-lo en. El principal problema que troben és que el bacteri només viu en aigua dolça i en un ambient de temperatura estable (dins la mina la temperatura ronda entre els 10 i 12 graus). Els investigadors estudien la possibilitat de fer mutar el bacteri per poder-lo fer servir en vessaments en aigües salades, segons ha explicat l'alcalde de Guardiola.L'empresa turísticagestionarà la visita a la mina. Obrirà els caps de setmana i els dies festius, i ofereix visites guiades a les 11 h, les 12 h i les 13 h. Les persones adultes pagaran 5 euros, els jubilats 4, els joves d'entre 7 i 14 anys, 3,5 euros, mentre que els menors de 7 anys hi podran entrar gratuïtament. Els residents a Guardiola de Berguedà tindran l’entrada gratuïta.es poden comprar el mateix dia de la visita a l'exterior de la mina o a través d'internet, a la pàgina web de Pedratour. La visita es farà en grups d'entre 10 a 12 persones. L'activitat va dirigida al públic general i a grups escolars.La mina de petroli de Riutort es va obrir al públic per primera vegada l’any 2004. Des de llavors i fins al 31 d’agost del 2017, el darrer dia que va estar oberta, havia estat visitada per més de