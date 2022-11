Suspenen la recerca de l'exrector de Berga, Xavier Castelló, perdut a la Vall de Lord

Els bombers faran avui una inspecció a les ribes del pantà de la Llosa

📹 Imatges dels punts que hem supervisat, aquest matí, #GRAE #bomberscat en la recerca de Sant Llorenç de Morunys. pic.twitter.com/LUEnFU5BOP — Bombers (@bomberscat) November 21, 2022

El passat dijous dia 17 de novembre es va donar l’avís de pèrdua de l'exrector de Berga, Mn. Xavier Castelló, a la mola del santuari de Lord . Des d’aquell moment es va activar un operatiu de recerca –amb base al parc de bombers de Sant Llorenç de Morunys- format pels propis bombers, mossos, ADF, l’ajuntament de Sant Llorenç i diversos voluntaris, on s’hi van incorporar també diferents persones de la diòcesi, del santuari i de la mateixa família de Mn. Xavier.Aquest dilluns, 21 de novembre,-, s’ha informat de la clausura del dispositiu d’emergència de recerca. Aquesta informació ha anat acompanyada de dues dades: d’una banda, que naturalment contínua oberta la cerca de Mn. Xavier (a través de mossos, serveis de trànsit, hospitals...) i, d’altra banda, que en cas que aparegués qualsevol indici o pista al voltant de la seva persona es reactivaria la recerca proactiva.El Bisbat de Solsona en un comunicat que ha emès, reitera li, també, a tantes persones, parròquies, comunitats religioses que han expressat el seu suport i s’han unit des de l’oració a tot aquest treball. Des de la Diòcesi afirmen "Posem en mans de Déu al seu fill, Mn. Xavier Castelló, i demanem a la Verge de Lord que intercedeixi perquè tots puguem viure aquesta situació amb fe i esperança."L'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys també ha informat de la suspensió de la recerca de Mn. Xavier, agraint tota la feina realitzada per els bombers, bombers voluntaris de Sant Llorenç, mossos, ADF Vall de Lord i voluntaris, i reiterant tot el suport a la família i amics en aquests moments de incertesa.Tot i haverse suspès la recerca activa, aquest dimarts al matí l'equip de submarinistes del GRAE sortiran amb la barca per revisar el perímetre del pantà i descartar que la persona desapareguda es localitzi en algun punt d'aquest.Ahir dilluns, dues dotacions i efectius de la unitat GRAE centraren els treballs a revisar el fons d'unes canals properes a la zona del Santuari de Lord.