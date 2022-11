La CUP acusa el Consell Comarcal de fer «joc brut» amb la pista d'atletisme i les inversions

El conseller d'Esports retreu a la CUP "no haver fet cap moviment"

creu que el Consell Comarcal fa "joc brut" amb el projecte de la. En un comunicat, els anticapitalistes acusen el govern de l'ens comarcal d'actuar amb "opacitat i de manera partidista" a l'hora de repartir les inversions. La CUP també assegura que si hi hagués hagut "un diàleg" amb el Consell, "s'hauria buscat la manera de fer la pista a Berga", partint de laEn el text, els anticapitalistes asseguren que el Consell no va convidar cap representant de l'executiu de Berga a la. Això, creuen que és una "nova taca a l'expedient que s'amplia cada dia que passa". No obstant, la CUP defensa que sempre "hem apostat, i ho seguirem fent malgrat totes lesfaltes de respecte i mostres de deslleialtat política, pel consens i per la transparència, dosconceptes que semblen desconeguts en segons quins despatxos".Els anticapitalistes creuen que la proposta de la pista d'atletisme es podria haver tractat en un, un espai que també reivindiquen pel "debat i diàleg a l'hora de decidir les inversions a escala comarcal", que creuen que, per ara, no es produeix. I a més, denuncien "una" i exigeixen un "" a tots els municipis.Tot plegat, consideren que és "un nou cas que se suma a una llarga llista de greugescomparatius que accentuen el partidisme i la instrumentalització política que s’està fentdel Consell Comarcal". "Queda demostrat, un cop més, que hi ha ciutadans de primera i de segona quan parlem de la comarca del Berguedà", afegeixen.Malgrat tot,: "Això vol dir avançar en espais i equipaments que acaben millorant la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen a la comarca", destaca al comunicat El projecte es va presentar la setmana passada en roda de premsa al Consell Comarcal . Allà, el conseller d'Esports,, va explicar que Gironella havia estat l'únic municipi de la comarca que havia presentat una proposta treballada i avançada sobre la pista: "No hem tingut cap altra oferta de la mateixa envergadura que Gironella", deia. També va recordar que el 2019, com a, va aprovar elsa la CUP a canvi que l'executiu comencés a treballar el projecte de la pista d'atletisme.En un comunicat, García lamenta les acusacions de la CUP i recorda que "sempre se l'ha contestat amb evasives i excuses" quan ha exigit el compliment de l'acord. També assegura que la CUP era coneixedora del projecte de Gironella "des del primer moment" i defensa que com a conseller "ha treballat de valent" perquè fos Berga qui s'emportés l'equipament, però no ha estat així perquè "no s'ha fet cap moviment per iniciar el projecte i aconseguir la inversió". En aquest sentit, ha dit que "". García diu que el municipi "ha perdut una nova inversió per la lentitud i deixadesa del govern".En el text, García acaba oferint mà estesa per "continuar treballant" des de l'Ajuntament i el Consell "per portar noves inversions i millores a Berga".