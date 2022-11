El Berguedà torna a beneficiar-se de preus reduïts en els abonaments de temporada a La Molina

Documentació

Franges d'edat

Tarifes

Tarifes abonaments de temporada a La Molina. Foto: Consell Comarcal

Els berguedans podran tornar a esquiar amb preus reduïts adurant la temporada 2022-2023. El Consell Comarcal del Berguedà i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han renovat aquest dilluns el conveni entre les dues parts, que bonifica els preus delspels residents a la comarca.El conveni és vigent des del, i ja preveia una possibilitat de pròrroga fins a un màxim de quatre anys, cosa que ha estat possible per l'interès entre les dues parts. L'objectiu d'aquesta mesura és potenciar, promoure i impulsar la pràctica dels esports de muntanya entre els ciutadans i els escolars del Berguedà.Poden optar als preus bonificats els empadronats des de faen qualsevol municipi de la comarca i elsper al curs 2022-2023. El formulari de sol·licitud es podrà trobar al web del Consell Comarcal del Berguedà a partir d’aquest dimarts, 22 de novembre.El president del Consell Comarcal del Berguedà,, ha expressat la seva satisfacció després de la renovació del conveni. "És una gran notícia que els nostres ciutadans puguin tornar a gaudir un any més d’aquesta reducció de preu per a esquiar en una de les estacions d’esquí més properes al nostre territori i convidem a tothom a participar-hi", ha explicat.Per la seva banda, el conseller d’Esports,, ha destacat que "la nostra comarca continua mirant a la muntanya i aquesta vegada ho fa potenciant la pràctica dels esports d’hivern perquè a través d’aquestes bonificacions se’n puguin beneficiar tots els berguedans, però en especial aquells més joves que amplien la base de practicants d’esports a la comarca".• El formulari de sol·licitud (en paper o format digital) degudament emplenat• DNI del titular• Certificat d’empadronament històric o Certificat d’escolaritzacióUn cop signat el formulari per part del Consell Comarcal del Berguedà:• S’ha de portar a les oficines de La Molina i efectuar el pagament en el moment d’adquisició del forfet, en efectiu o targeta.• Adult (25 a 64 anys): nascuts entre 1958 – 1997, ambdós inclosos• Jove (12 a 24 anys): nascuts entre els anys 1998 i 2010, ambdós inclosos• Infant (7 a 11 anys): nascuts entre els anys 2011 i 2015, ambdós inclosos• Menor (0 a 6 anys): Nascuts a partir de l’1 de gener del 2016• Veterà I (65 a 74 anys): nascuts entre els anys 1948 i 1957, ambdós inclosos• Veterà II (> 75 anys): nascuts fins al 31 de desembre del 1947