La Quina Berguedana torna per omplir de festa el pavelló vell de Berga el 17 de desembre

El pavelló vell de Berga tornarà a acollir la celebració d'una de les grans cites de les festes de Nadal a la ciutat. La Quina Berguedana tindrà lloc el pròxim dissabte, 17 de desembre, de la mà de l'Handbol Berga, el Club Esportiu Berga, el Bàsquet Berga, el Club Esquí Berguedà i els Mountain Runners del Berguedà. És la quarta edició d'aquesta iniciativa que repeteix el model d'èxit de les anteriors edicions. Aquest dilluns, 21 de novembre, ja s'han posat a la venda 700 entrades, tot i que l'organització es reserva la possibilitat d'ampliar-les a 800 si s'esgoten els tiquets.



El funcionament de la Quina serà el mateix que cada any. Començarà a dos quarts d'onze de la nit i constarà de quatre bingos, que sortejaran productes dels comerciants de la comarca. Al final, es farà el bingo especial, on es rifarà un viatge valorat en 1.500 euros. Durant tota la nit, també es podran comprar tires d'un euro per participar en el sorteig solidari, que enguany es destina en benefici del Grup Horitzó del Berguedà.

El show estarà conduït per una nova parella de presentadors, formada pels periodistes berguedans,, que repeteix per quart any, i, que s'incorpora per primera vegada. Repeteixen també a la festa, eli la xaranga dels, que s'encarregaran de posar música i fer ambient durant tota la nit.ja es poden comprar a un preu de, que inclou un cartó per participar en la Quina i un got reutilitzable.són el bar del pavelló nou, el bar del camp de futbol del Berga, l'Oficina dels Mountain Runners del Berguedà i l'oficina d'Assegurances Bilbao. Els participants podran comprar més cartons durant la celebració de la Quina.Els diners recaptats amb l'esdeveniment, a banda del sorteig solidari, es repartiran entre les entitats organitzadores., president de l'Handbol Berga, ha destacat que "és una font d'ingressos extra per refinançar les activitats que fan les entitats a la ciutat" i ha recordat que després de la pandèmia, el seu dia a dia "és dur". Pons també ha posat en valor "la tasca social" que fan les entitats organitzadores: "És una manera més d'apropar-nos a la ciutat, d'actuar com a pilar vertebrador i aportar una activitat més a les festes de Nadal a Berga", ha dit.Per la seva banda,, president del Club Esportiu Berga, ha destacat que és una activitat que aconsegueix aglutinar moltes entitats i ha animat a participar-hi: "Veniu a gaudir, que hi haurà moltes sorpreses", ha assegurat.





Recollida de joguines i tirada de peluixos

El mateix dissabte, 17 de desembre, se celebrarà la tirada de peluixos solidària, enguany en benefici de. La iniciativa organitzada per les entitats esportives de Berga, l'ACEB i Bergacomercial fa una crida a donar peluixos, joguines i material escolar per aquells infants i famílies amb dificultats econòmiques., membre de l'Handbol Berga femení, ha remarcat que les joguines i el material escolar han de ser nous, mentre que els peluixos han d'estar en molt bon estat. "Els objectes que es regalin han d'estar en les mateixes condicions que esperem quan rebem un regal", ha defensat.La tirada es farà el dissabte a la tarda, una vegada hagi finalitzat el partit del sènior masculí de l'Handbol Berga., oberts des d'aquest dilluns, són el pavelló nou, en horari de partit de l'handbol i el bàsquet; el camp de futbol del Berga, també en horari de partit; i les oficines del Club Esquí del Berguedà i Els Mountain Runners, en horari d'obertura. A tot això, durant la mateixa tarda, l'ha organitzat unamb coca i xocolata per a recaptar diners en benefici de