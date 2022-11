Els ciutadans de Berga aproven amb un 5 la gestió del govern municipal, segons una enquesta de la Diputació

Un 5. Aquesta és la nota mitjana que els ciutadans de Berga puntuen la gestió del govern municipal (CUP+ERC), segons una enquesta realitzada per la Diputació de Barcelona a 400 berguedans. La nota està per sota la mitjana de la resta de municipis de la comarca (6,2) i la província (6).



El govern de Berga aprova entre la franja dels 18 als 44 anys i suspèn entre la dels 45 a més de 65 anys. Els més joves (18 a 24 anys) són els que donen una millor nota a l'executiu (6,4), mentre que el grup d'entre 45 a 54 anys és el que pitjor puntua el govern municipal (4,1).

Principals preocupacions de la ciutadania

La majoria dels enquestats creu que Berga ha empitjorat en l'últim any

Suspèn l'aparcament, l'estat dels carrers i les oportunitats de feina

Medi ambient, participació ciutadana i transparència

La majoria de ciutadans es mouen a peu per Berga

L'enquesta demana sobre els problemes més greus a Berga, i les respostes assenyalen(16,9%) com el principal, seguit del(15,4%), la(13,3%) i la(12%).Unes respostes que coincideixen amb lesque els enquestats durien a terme si fossin alcaldes de la ciutat. Un 18,1% diu que prioritzaria el manteniment del municipi, un 13,5% apostaria per crear llocs de treball, un 13,5% per reactivar l'economia i un 9,3% per millorar la neteja.Una altra dada destacada és que el 62,6% dels enquestats creu que Berga ha empitjorat en el darrer any, només un 12,1% creu que ha millorat, i un 22,9% percep que està igual. D'altra banda,. Un 42% dels enquestats creu que Berga millorarà en un futur, un 35,8% creu que empitjorarà i un 7,9% pensa que continuarà igual.Malgrat que la gran majoria dels enquestats creu que la ciutat ha empitjorat, això no es tradueix amb una allau de veïns que vulguin. El 65,6% dels enquestats diu que s'hi quedaria a viure, mentre que un 32,2% marxaria fora. És la mateixa xifra que al conjunt de la comarca.són l'únic grup d'edat que majoritàriament (51,5%) marxaria a viure fora de Berga.L'enquesta també entra a valorar diferents qüestions relacionades amb la gestió municipal, i demana als enquestats que ho. Entre les qüestions més ben valorades hi ha la recollida de residus i reciclatge (6,3), l'enllumenat (6,2), seguretat ciutadana (5,6), transport públic (5,6), trànsit (5,2), neteja del municipi (5,2) i l'accés a l'habitatge (5). Suspèn l'aparcament (4,9), l'estat dels carrers, parcs i places (4,5) i les oportunitats de feina (3,8).L'enquesta també demana sobre el compromís de l'equip de govern en la conservació del medi ambient, la participació ciutadana i la transparència. Sobre la qüestió del, un 38,6% creu que l'Ajuntament hi està bastant compromès, un 14,2% creu que ho està molt, un 20,5% creu que poc, un 6,9% creu que gens i un 5,9 creu que normal.Pel que fa a la, un 36,6% creu que s'afavoreix bastant i un 9,5% molt, mentre que un 33,4% creu que es fa poc, un 8,7% gens, i un 4,7% normal. Sobre la, un 33,3% creu que l'Ajuntament és bastant transparent, un 5,6% creu que ho és molt, un 32,8% poc, un 9,3% fens i un 8% normal., el 63,4% dels enquestats diu que es mou a peu per dins la ciutat, un 31,4% ho fa en cotxe, un 3,3% en transport públic, un 0,5% en bici i un 0,2% en patinets elèctrics.Els enquestats que van en cotxe diuen que el deixarien d'utilitzar si es millorés el transport públic, si canviessin de feina o domicili (7,1%), si tinguessin una situació personal diferent (6,5%), si disposessin de serveis més a prop (3,1%) o es fessin millores per anar en bici o patinet (2,9%).