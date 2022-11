Productors del Berguedà i la Fundació Pro Disminuïts Psíquics ofereixen lots de Nadal amb productes locals

Fomentar eldurant les festes de Nadal. Aquest és l'objectiu delsque ofereixen els Productors del Berguedà i la Fundació Pro Disminuïts Psíquics.En total, hi ha quatre tipus de lots amb diferents productes gastronòmics i preus: un de 31 euros, un de 43, un de 44 i un de 45. Alguns també incorporen el torró solidari de la Fundació, que es fa amb la col·laboració de la. A més, hi ha una, amb la possibilitat de personalitzar els lots i fer-los a mida.s'encarrega del muntatge i la distribució dels lots. De fet, fa anys que la Fundació realitza Lots de Nadal amb èxit, i enguany s'han sumat amb els Productors de la Comarca per fomentar el consum de productes locals i de responsabilitat social entre la població. La proposta també vol mostrarcom un territori de productes de quilòmetre 0 i amb valor afegit.Els productors de la comarca s'han trobat durant tot aquest any en el marc del, realitzat a Cal Rosal. El propòsit de la iniciativa era generar un espai de trobada on poguessin crear sinergies i desenvolupar noves iniciatives, d'entre les quals, ha sortit la idea dels Lots de Nadal.Així doncs, amb aquesta iniciativa s'anima a regalar i posar sobre la taula producte solidari i de proximitat, durant les festivitats de Nadal. El projecte també rep l'impuls de la, i l’, i el suport de l'en el marc del programa Xarxa de Productes de la Terra.