Agenda del cap de setmana al Berguedà

Dissabte, 19 de novembre

Diumenge, 20 de novembre

Berga celebra la Fira de la Xocolata i la Ratafia, l’esdeveniment més dolç de la tardor dedicat a aquests dos productes d’elaboració artesanal. Enguany, la mostra potenciarà la venda i divulgació d’aquests dos productes derivats del cacau i la maceració de nous verdes, respectivament, a través d’un ampli ventall d’activitats per a tots els públics entre les quals s’inclouen tastos, tallers, demostracions, xerrades, espectacles o concerts, entre d’altres. L’espai firal es concentrarà al carrer del Roser i la plaça dels Països.La Fira de la Xocolata i la Ratafia es completarà amb la celebració del Concurs de Ratafies impulsat pel Casal Panxo, un punt de trobada entre elaboradors de ratafia artesana per compartir els coneixements sobre aquest licor a través del concurs de ratafies artesanes. Pel que fa al concurs ratafiaire, constarà de dues fases: la fase eliminatòria que es farà al matí, a la plaça dels Països Catalans, i la fase final que es farà a la tarda al Cinema Catalunya. Un jurat professional avaluarà les ratafies participants i emetrà el seu veredicte puntuant diferents aspectes, com per exemple: el gust, el color o les aromes, entre d’altres.Concert del grup de versions "Pasqual i els desnatats"Presentació del llibre "El capità de la Guàrdia Civil Miquel Ferrer Melià" de Josep Noguera. Hi intervindran també Jorid Puntas, Miquel Rayó i Rafael Català

AVIÀ | Concert de Santa Cecília

Concert de Santa Cecília amb la Coral Sant Bartomeu, Coral Santa Maria d'Avià i Coral Berga Jove

Ateneu d'Avià | 18 h



BERGA | Teatre: Amors

Acte amb motiu del 25N. Abans de marxar als Estats Units a estudiar, en Giorgio reuneix els seus amics en el que serà probablement l’últim sopar junts durant els pròxims dos anys. Al llarg de la nit, mengen, beuen, canten i, com solen fer sempre que es troben, airegen els anhels i els fracassos més íntims, a més d’algun secret molt ben guardat. La vetllada servirà també per reivindicar valors i creences i per reafirmar l’imaginari eròtic i les preferències sexuals de cadascú. Entrades: 10 € anticipada aquí / 13 € taquilla. Fins a 18 anys 7 € anticipada / 10 € taquilla

Teatre Municipal | 18 h



BERGA | Cinema: El cuarto pasajero

Julián (Alberto San Juan), un divorciat de 50 anys amb problemes econòmics, recorre a una aplicació per compartir el cotxe amb desconeguts i, en especial, amb algú que ja no ho és tant: Lorena (Blanca Suárez), una noia que viatja freqüentment a Madrid. Des de fa mesos té un seient fix al seu cotxe i últimament també al seu cor. Julián vol aprofitar el viatge per sincerar-se amb ella, però un error a l’hora d’escollir la resta dels ocupants (Ernesto Alterio i Rubén Cortada) inclou un inquietant passatger, que provocarà un canvi radical en el rumb dels esdeveniments.

Cinema Patronat | 18 h | 5 € (socis) i 6 € (no socis)



GIRONELLA | Concert: Adrià Puntí

Taules, cadires, i un espai perfecte i proper per gaudir d’un dels concerts més esperats d’aquesta tardor. El Local del Blat de Gironella serà l’escenari escollit per rebre a Adrià Puntí acompanyat de Xavi Tacker, músic que ha format part de bandes com Loquillo y los Trogloditas.

L’artista multidisciplinari presenta avui en format duet, "De Puntí a Puntí", un espectacle intens i imprevisible on el músic fa un repàs de la seva llarguíssima trajectòria musical . De la guitarra elèctrica a l’acústica i de l’acústica al piano, fent servir la veu com un instrument més, reversionarà les seves pròpies cançons (des de la Fellaction, Umpah-pah, a la Clau de girar el taller i l’Enriu-te’n) i versions d’altres artistes. Entrades anticipades a 15 euros aquí. Entrades a taquilla per 18 euros.

Local del Blat | 19 h