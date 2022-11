El tercer trimestre tanca amb xifres positives en els llocs de treball, les afiliacions i l'atur al Berguedà

Xifra històrica d’afiliació segons residència padronal

La xifra més baixa d’atur per aquest mes des del 2007

El mercat del treball delha evolucionat positivament durant el tercer trimestre de l’any, període en el qual la comarca ha assolit la segona xifra més elevada de llocs de treball en un mes de setembre des del 2009, la millor dada d’afiliació segons residència padronal per a un mes de setembre des del 2012 i la xifra més baixa d'atur per aquest mes des del 2007. Aquestes són les principals conclusions que es desprenen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Berguedà , elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.a la comarca ha augmentat un 0,7% a finals de setembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les; aquesta evolució és lleugerament menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (0,9%). Tanmateix, respecte al període anterior (juny de 2022) es registra un, amb 15 empreses menys (-1,2%)., el teixit empresarial respecte a l’any anterior s’ha mantingut a la construcció i als serveis, mentre que la indústria el nombre d’empreses ha disminuït lleugerament (-0,7%)., el nombre d’empreses ha crescut als dos trams de menor dimensió: un 0,5% entre les empreses fins als 9 treballadors i el 2,8% entre les empreses de 10 a 49 treballadors; mentre que s’ha mantingut en els dos trams de més dimensió (de 50 a 249 treballadors i 250 i més treballadors).El nombre total dea la comarca ha augmentat un 3,9% respecte a un any enrere fins als, la segona xifra més elevada des de desembre del 2008, només per darrere de la del trimestre anterior. Aquest creixement és més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (3,6%)., el nombre de llocs de treball descendeix respecte a l’any anterior amb major intensitat entre els assalariats que entre els autònoms (un -1,1% i un -0,4%, respectivament). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms disminueix a tots els sectors respecte a l’any anterior, a excepció dels serveis que es manté. En canvi, els assalariats han augmentat a tots els grans sectors econòmics, excepte als serveis (-3,8%).Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un1,6% a la comarca respecte a un any enrere, fins a lesa finals de setembre de 2022, la xifra més elevada per aquest(inici de la sèrie disponible). Tanmateix, aquesta evolució és menys intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (3,3%).El creixement ha estat lleugerament(1,7%) que les dones (1,4%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d'edat, entre el 0,1% de les persones entre 30 i 44 anys i el 3,2% de 45 a 54 anys. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d'afiliats del 12,8% entre les persones de nacionalitat estrangera —que representen el 8,9% del total—, en enfront del 0,6% dels afiliats de nacionalitat espanyola.Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 38% més); el motiu de la diferència és queEl nombre de persones aturades registrades a les Oficines de Treball a la comarca ha estat deal tancament de setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2007. Respecte a l’any anterior, es registra un descens del 3,9% al setembre, el menys intens des del juny del 2021 i menor al registrat al conjunt de Catalunya (-6,4%)., la reducció anual és més elevada entre els homes (-5,7%) que entre les dones (-2,5%). Per grans, l'atur ha disminuït entre les persones de 30 a 44 anys i de 45 a 54 anys (un -14,3% i un -7,4%, respectivament); mentre que ha augmentat entre les més joves (menors de 30 anys) i entre les de 55 anys i més (un +12,4% i un +1,5%, respectivament). Per últim, l'atur disminueix a tots els, en major o menor mesura, excepte entre els tècnics i professionals de suport (+4,8%) i els professionals científics i intel·lectuals (+0,9%).se situa en el 9,9% al setembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, però una dècima més elevada que la del trimestre anterior i tres dècimes per sobre la registrada al conjunt de Catalunya (9,6%).