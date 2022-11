Els Bombers busquen l'exrector de Berga, Xavier Castelló, perdut a la Vall de Lord

Mn. Xavier Castelló i Baille

El grup caní dels Bombers de la Generalitat s'ha incorporat a la recerca

, de 78 anys d'edat i fill de Mollerussa, va ser rector dei Balsareny i resideix actualment al seminari de Solsona. Aquest dijous. A mig matí va decidir fer un volt pel seu compte i en veure que no tornava a les 2 per dinar, els residents del santuari van avisar als serveis d'emergència al voltant de 2/4 de 4, preocupats ja que el mossèn pateix Alzheimer i diabetis.Immediatament es va activar el dispositiu de recerca del cos de Bombers amb un equip de rescat deli també un helicòpter per mirar de localitzar-lo, que va haver de ser retirat al cap de poc quan es va fer fosc.Amb tot, durant el vesprevan seguir la recerca del mossèn al voltant de la mola on hi ha el santuari, una zona de difícil accés que dificultava l'operatiu de recerca, complicat per la pluja que ha caigut durant aquestes hores.Aquest divendres al matí s'ha reiniciat amb intensitat la recerca de mossèn Xavier Castelló. Amb l'ajut d'una peça de roba del mossèn que han anat a buscar al Seminari, el grup caní de recerca intentarà trobar-ne el rastre. L'operatiu ha començat a les 6.33.Els Bombers handels municipis de la Vall de Lord degut a la complexitat de la zona i de la meteorologia. Aquesta nit es preveia que la mínima de Sant Llorenç de Morunys baixés fins als 4 graus durant la matinada.