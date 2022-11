L'11a edició de la caminada solidària «Fem el camí al teu costat» serà el 29 d'abril de 2023

Inscripcions i punts de venda de les samarretes

L'de la caminada solidàriaja té una data fixada. Serà el dissabte 29 d'abril de 2023 i portarà els participants a fer el tradicional recorregut de Manresa fins a Montserrat. La iniciativa, impulsada pels, té l'objectiu de recaptar diners per la lluita contra el càncer, que es destinaran als serveis d'oncologia de laUn any més, amb el lema "Fem el camí al teu costat", s'han dissenyat les, enguany són dei amb un disseny diferent de les anteriors edicions. Els participants de la marxa lluiran la samarreta durant el recorregut de Manresa fins a Montserrat, que segueix la ruta del camí ignasià i que consta de 25 quilòmetres.Com a gran novetat d'aquest any, la caminada es farà endissabte i es limitarà la participació. A més, es farà pagar unaque cobrirà l'assegurança dels caminadors. Aquest dijous, durant l'acte de presentació de la iniciativa, s'ha fet entrega dels diners recaptats l'any passat, en total, es van reunir. Al llarg de totes les edicions s'han aconseguit, gràcies a les aportacions dels patrocinadors i a la venda de samarretes.Durant la cerimònia també s'han donat dos reconeixements alper la seva implicació "indispensable" en totes les caminades, garantint la seguretat davant qualsevol problema sanitari. A més, també s'ha reconegut el presentador Jordi Callau per la seva difusió, col·laboració i participació durant tots aquests anys.L'acte ha estat conduït peri ha comptat amb la presència de la cap de la Regió Policial Central, la comissària, i els padrins de la caminada d'enguany, el doctor i investigadori la meteoròloga. També hi era la directora dels Serveis Territorials d'Interior,, el director general de la Policia,, i el cap del cos de Mossos d'Esquadra, el comissariLa samarreta es podrà comprar a la pàgina web de la caminada , a les comissaries del cos de Mossos d'Esquadra de Manresa, Igualada, Vic, Berga i Solsona, a l'Hospital Althaia de Manresa, al Consorci Hospitalari de Vic, al Consorci Sanitari de l'Anoia o a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga. Per altra banda, tots aquells que vulguin informació de la caminada i inscriure-s'hi, ho poden fer a través de la seva pàgina web i de les xarxes socials de la iniciativa.