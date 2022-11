L'Hospital de Berga augmenta les hores de formació als seus professionals sanitaris

ha fet una aposta per augmentar i millorar l'oferta de formació pels seus professionals, que en els últims anys s'havia vist reduïda a causa de la. Un exemple és que en el, els professionals ja han superat les 664 hores formatives que es van realitzar el 2021 a través de 38 propostes. A falta de tancar l'últim trimestre, ja s'han dut a termeEl nou pla de formació, coordinat per una Unitat de Formació integrada per professionals del centre, inclou formació relacionada amb el, que atorgarà als professionals participants un certificat amb validesa a tota Europa. També s'ha apostat perquè els professionals disposin de l', amb l’objectiu que tot el personal administratiu del centre hagi fet la formació i la prova d’avaluació en un termini de dos anys.Paral·lelament, s’està treballant en l’organització d’unes jornades obertes a professionals d'altres centres sobre, on s'estrenarà el maniquí interactiu que el mateix Hospital de Berga ha adquirit per fer pràctiques . També es reprèn, de forma periòdica i obligatòria, la formació en; i s’està preparant unper formar els professionals sanitaris nouvinguts en llengua catalana, i facilitat així, la comunicació amb les persones usuàries i les seves famílies.El pla de formació d’aquest any es completa amb altres propostes com cursos i tallers. També amb jornades sobre intel·ligència emocional, gestió de l’estrès i de conflictes. A més de formacions sobre la normativa en protecció de dades o lideratge d’equips. Els professionals de l’Hospital de Berga també participen en sessions clíniques compartides amb altres centres.