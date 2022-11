La Cuina del Bolet del Berguedà tanca amb un bon resultat malgrat la sequera als boscos

Les adversitats climàtiques en forma de sequera als boscos i altes temperatures no han deslluït la 22a edició de la campanya, que ha tancat aquesta setmana amb un bon resultat. En total, s'han servit un total deals tretze restaurants participants de la iniciativa. La campanya de l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha tornat a posar en valor el bolet com a producte estrella de la comarca durant la tardor., president de l’Associació d’Hostaleria i Turisme, ha valorat positivament la campanya i ha recordat que enguany s’han superat lleugerament els menús servits durant el 2021, quan se'n van servir uns 1.200. Celebra el resultat en un any "complicat pel bolet": "La temporada va començar molt d’hora i abundant, però les condicions meteorològiques marcades per les altes temperatures i la manca de pluja han perjudicat la presència de bolets al bosc ", ha assegurat.Tot i les dificultats, els restauradors han mantingut l’afluència de visitants provinents, majoritàriament de l’i de les. Badia ha volgut agrair "la bona resposta dels restauradors en l’any de recuperació de la normalitat de la campanya, després dels dos anys de pandèmia" i ha destacat "l’esforç dels restauradors d'oferir preus ajustats amb productes de temporada i del Berguedà".Aquest 2022, un total dede la comarca han participat en la iniciativa, es tracta de la Cuina del Bolet Ca l’Amagat i Niu Nou (Bagà); La Barana, La Cabana, Cal Travé (Berga); Hostal La Muntanya (Castellar de n’Hug); Els Roures (Castellar del Riu); El Recó de l’Avi (Guardiola de Berguedà); Cal Pericas (La Pobla de Lillet); Cal Marsalet (L’Espunyola); Cal Marçal (Puig-reig); Susèn (Saldes); i Cal Candi (Vilada).La campanya ha comptat amb el patrocini de, i amb la col·laboració de l’, que ha sortejat un cap de setmana en un allotjament de turisme rural al Berguedà.